Массированный налет БПЛА и паника на Украине: новости СВО на вечер 25 марта

Массированная атака российских беспилотных летательных аппаратов вызвала панику на Западной Украине, эксперт объяснил беспомощность украинской ПВО, Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в ДНР, создав новые угрозы ВСУ. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику

Массированная атака российских ударных беспилотников, продолжавшаяся почти сутки, стала потрясением для жителей западных регионов Украины. Пользователи соцсетей, привыкшие злорадствовать из-за ударов украинских БПЛА по российским территориям, 24 марта наблюдали пикирующие дроны в центре своих городов. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Взрывы звучали во Львове, в Виннице, Ивано-Франковске и Тернополе. Примечательно, что удары наносились в дневное время и не на окраинах, а в центральных районах. При этом запаниковали не только местные жители, но и представители руководства. Так, мэр Львова Андрей Садовой обратился к Киеву с вопросом, почему при регулярных перечислениях денег на ПВО и дроны-перехватчики российские «Герани» беспрепятственно долетают до западных регионов и поражают цели в разгар дня.

Как писали журналисты, этот налет стал самым массированным за время военной операции на Украине. По оценкам украинских военных, в нем были задействованы около тысячи БПЛА. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2025 года — 810 пусков за сутки.

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с NEWS.ru предположил, что снижение эффективности противовоздушной обороны Украины связано с перераспределением западной помощи на фоне ближневосточного конфликта и изменением тактики российских войск. По его словам, даже наличие современных зенитных комплексов не гарантирует боеспособность без своевременных поставок дорогостоящих снарядов.

Также специалист отметил, что на это влияет и модернизация российских комплексов, о чем начинают говорить и европейские лидеры. Ракеты и беспилотники РФ стали намного эффективнее, чем были ранее, пояснил Марочко.

Военэксперт добавил, что Вооруженные силы РФ сместили акцент ударов на западные регионы Украины из-за того, что Киев приближает свои объекты ВПК к границам с Польшей, пытаясь уберечь их от поражения. По его словам, такие действия являются плановой боевой работой российских сил, а не чем-то экстраординарным.

Тем временем пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона. Отражение налета происходило между 08:00 и 13:00 мск.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО сбили еще пять беспилотников ВСУ. По его словам, на месте падения обломков работали сотрудники экстренных служб.

Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР

Министерство обороны России сообщило, что российские военные освободили Никифоровку в Донецкой Народной Республике. В операции участвовали бойцы Южной группировки войск.

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что освобождение Никифоровки создает прямую угрозу для логистических цепочек ВСУ на этом участке фронта. По его словам, это обернется разрушительными последствиями для украинской обороны.

Коц отметил, что Никифоровка расположена всего в трех километрах к востоку от Федоровки Второй, об освобождении которой Минобороны России сообщило 19 марта. Расстояние до Краматорска составляет 20 километров по прямой. При этом в пяти километрах к северо-западу от населенного пункта находится Рай-Александровка.

Жена бойца СВО рассказала, как помогла мужу после ранения

Жена участника специальной военной операции с позывным Танк Регина Николина рассказала, как помогала мужу после ранения. Его ранили на задании в ДНР — он успел увести сослуживцев в блиндаж, а сам заходил последним, и его зацепило снарядом, боец остался без части головы. Врачи не верили, что военнослужащего удастся выходить, но его жена взяла эту задачу на себя.

Как заметила Николина, она «делала что могла», притом что знаний у нее особо не было. Она также отметила, что, помимо ухода за мужем, подключала волонтеров, которые оказывали помощь и другим раненым. Сейчас Танк все еще находится на реабилитации — мужчина не может сам вставать и ходить.

В Госдуме нашли способ навсегда обезопасить мирных жителей от атак ВСУ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что для защиты мирных жителей России необходимо полностью уничтожить Вооруженные силы Украины. По его словам, вся РФ участвует в противостоянии и любой регион, даже находящийся вдали от линии боевого соприкосновения, может в любой момент подвергнуться нападению беспилотников украинской армии. Поэтому нужно «всем вместе навалиться и уничтожить киевский режим», отметил депутат.

Читайте также:

Кадыров показал кадры уничтожения узла связи ВСУ под Харьковом

Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду

Раскрыта циничная тактика ВСУ в ударе по Ленинградской области