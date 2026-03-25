25 марта 2026 в 12:26

Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду

В Белгороде жилые дома были повреждены при ракетном ударе ВСУ

В результате ракетного удара ВСУ в Белгороде были повреждены жилые дома, заявил в соцсетях мэр города Валентин Демидов. Также, по его словам, речь идет о выбитых окнах и сильном разрушении пристройки в частном доме. Пострадавшим предложили размещение в ПВР, но они хотят остаться дома. Им окажут всю необходимую помощь, уточнил мэр.

В момент атаки в частном доме, который поврежден больше всего, семья находилась в другой части здания. Но, к сожалению, они потеряли трех домашних питомцев, которые оказались в пристройке. Спасатели разбирали завалы, до последнего надеялись помочь, но не удалось, — отметил он.

Утром 25 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 389 украинских БПЛА. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион и Крым.

Белгород
ВСУ
атаки
повреждения
