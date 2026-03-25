ВСУ попытались атаковать Москву Собянин: силы ПВО сбили еще пять дронов на подлете к Москве

Средства ПВО сбили еще пять беспилотников ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Отражена атака двух БПЛА. <…> Сбиты три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 389 украинских БПЛА. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион и Крым.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что 56 БПЛА уничтожено в регионе в ходе отражения воздушной атаки. По предварительной информации, никто не пострадал. В Пулково тогда отменили 48 рейсов и задержали еще 50 на фоне беспилотной атаки. Аэропорт работал в режиме ограничений воздушного пространства более 15 часов.