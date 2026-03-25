25 марта 2026 в 13:05

ВСУ попытались атаковать Москву

Собянин: силы ПВО сбили еще пять дронов на подлете к Москве

Фото: МО РФ
Средства ПВО сбили еще пять беспилотников ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Отражена атака двух БПЛА. <…> Сбиты три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 389 украинских БПЛА. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион и Крым.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что 56 БПЛА уничтожено в регионе в ходе отражения воздушной атаки. По предварительной информации, никто не пострадал. В Пулково тогда отменили 48 рейсов и задержали еще 50 на фоне беспилотной атаки. Аэропорт работал в режиме ограничений воздушного пространства более 15 часов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Садовод рассказала, какие цветы лучше высадить до апреля 2026 года
Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней
«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет
Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта
Что известно о методах «лечения» в скандальном рехабе «Свобода»
Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии
Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани
Что известно о первой попытке Израиля бомбить порты в Каспийском море
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках
Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин
VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»
Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины
Зафиксирован массовый сбой на сайте налоговой службы
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»
Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов
Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном
Росатом начал новый этап экстренного вывоза специалистов из Ирана
«Несмотря на угрозы»: Памфилова сообщила о приезде европейцев на выборы
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

