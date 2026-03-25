25 марта 2026 в 12:21

Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР

Минобороны РФ: российские военные освободили Никифоровку в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские военные освободили Никифоровку в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции приняли участие бойцы Южной группировки войск.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Никифоровка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве рассказали, что Вооруженные силы РФ установили полный контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области. Успех на данном участке фронта был достигнут в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

До этого Telegram-канал «Воин DV» сообщил, что российские военные из группировки «Восток» пленили группу бойцов ВСУ на Запорожском направлении. По его информации, подразделения ВС РФ продолжают активное наступление на данном участке фронта. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские подразделения за последние трое суток сумели отбить ключевую железнодорожную станцию в Константиновке. Бойцам также удалось продвинуться на восток и запад. В МО России данную информацию не комментировали.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ предприняли новую атаку на Москву
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Флагман флота США стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Депутат Свищев покинет пост президента Федерации керлинга России
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

