Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР Минобороны РФ: российские военные освободили Никифоровку в ДНР

Российские военные освободили Никифоровку в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции приняли участие бойцы Южной группировки войск.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Никифоровка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве рассказали, что Вооруженные силы РФ установили полный контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области. Успех на данном участке фронта был достигнут в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

До этого Telegram-канал «Воин DV» сообщил, что российские военные из группировки «Восток» пленили группу бойцов ВСУ на Запорожском направлении. По его информации, подразделения ВС РФ продолжают активное наступление на данном участке фронта. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские подразделения за последние трое суток сумели отбить ключевую железнодорожную станцию в Константиновке. Бойцам также удалось продвинуться на восток и запад. В МО России данную информацию не комментировали.