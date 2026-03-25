Военкор объяснил, как освобождение Никифоровки ударило по ВСУ Военкор Коц: освобождение Никифоровки создает угрозу для логистики ВСУ

Освобождение села Никифоровка в Донецкой Народной Республике создает прямую угрозу для логистических цепочек ВСУ на этом участке фронта, заявил военный корреспондент Александр Коц на своей странице в соцсети. По его словам, это обернется разрушительными последствиями для украинской обороны.

Коц отметил, что Никифоровка расположена всего в трех километрах к востоку от Федоровки Второй, об освобождении которой Минобороны России сообщило 19 марта. Расстояние до Краматорска составляет 20 километров по прямой. При этом в пяти километрах к северо-западу от населенного пункта находится Рай-Александровка.

В пяти километрах к северо-западу от Никифоровки — крупное село Рай-Александровка, занимающее положение на важном перекрестке. Его потеря нарушит логистику ВСУ на этом участке фронта, — отметил Коц.

Об освобождении Никифоровки ранее сообщило Минобороны РФ. По данным военного ведомства, в операции приняли участие бойцы Южной группировки войск.

До этого в военном ведомстве рассказали, что Вооруженные силы РФ установили полный контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области. Успех на данном участке фронта был достигнут в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север».