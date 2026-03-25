Жена бойца СВО рассказала, как помогла мужу после ранения

Жена бойца СВО с позывным Танк Регина Николина рассказала, как помогала мужу после ранения, сообщает KP.RU. Его ранили на задании в ДНР — он успел увести сослуживцев в блиндаж, а сам заходил последним, и его зацепило снарядом, боец остался без части головы. Врачи не верили, что бойца удастся выходить, но его жена взяла эту задачу на себя.

Делала, что могла. Знаний у меня особо не было, но вот вижу, ноги грязные у Дениса, ногти нужно подстричь, грибок после сапог начался. Ну и давай! Врачи через окошечко за мной наблюдают, усмехаются скептически — насколько меня хватит. А потом: «Можно вас сфотографировать?» — рассказала жена пострадавшего.

Она также отметила, что помимо ухода за мужем, подключала волонтеров, которые оказывали помощь и другим раненым. Сейчас Танк все еще находится на реабилитации — мужчина не может сам вставать и ходить.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины ударили по хутору Бондаренков Шебекинского округа. По его словам, при детонации беспилотника пострадал мирный житель — мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.