Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 12:43

Жена бойца СВО рассказала, как помогла мужу после ранения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жена бойца СВО с позывным Танк Регина Николина рассказала, как помогала мужу после ранения, сообщает KP.RU. Его ранили на задании в ДНР — он успел увести сослуживцев в блиндаж, а сам заходил последним, и его зацепило снарядом, боец остался без части головы. Врачи не верили, что бойца удастся выходить, но его жена взяла эту задачу на себя.

Делала, что могла. Знаний у меня особо не было, но вот вижу, ноги грязные у Дениса, ногти нужно подстричь, грибок после сапог начался. Ну и давай! Врачи через окошечко за мной наблюдают, усмехаются скептически — насколько меня хватит. А потом: «Можно вас сфотографировать?»рассказала жена пострадавшего.

Она также отметила, что помимо ухода за мужем, подключала волонтеров, которые оказывали помощь и другим раненым. Сейчас Танк все еще находится на реабилитации — мужчина не может сам вставать и ходить.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины ударили по хутору Бондаренков Шебекинского округа. По его словам, при детонации беспилотника пострадал мирный житель — мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья.

СВО
ранения
супруги
реабилитация
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.