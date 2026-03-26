Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 06:12

Армия РФ начала бои за новый рубеж после освобождения Никифоровки

Марочко сообщил о продвижении ВС России к Рай-Александровке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные после освобождения Никифоровки вышли к юго-восточным рубежам Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали боевые действия за этот населенный пункт, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, продвижение стало возможным благодаря недавнему отступлению противника из соседнего села. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков, — пояснил Марочко.

Подразделения ВС РФ на Славянском направлении также продвигаются и на других участках фронта. В частности, есть улучшение позиций в районе Кривой Луки и западнее Резниковки, констатировал военный эксперт.

Ранее стало известно, что армия России постепенно вытесняет ВСУ из Константиновки, действуя небольшими группами до пяти человек, о чем заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, таким образом российские бойцы изматывают противника.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как спорт влияет на трудоспособность россиян
Нутрициолог назвала главное отличие дорогих яиц от дешевых
Посол Ирана объяснил, почему Киев поддержал США в конфликте с республикой
Наркотики и секс-вечеринки? За что хотят арестовать актрису Ханде Эрчел
Мошенники привлекли специальную «армию» для обмана россиян
«Инфантильное поколение?»: психолог назвала важный нюанс работы с зумерами
Психолог ответила, является ли лайк бывшей поводом для разрыва отношений
Экс-владельцу известной из-за техногенной катастрофы шахты грозит 10 лет
Адвокат дала топ-10 советов, как проверить дачу перед покупкой
Психолог ответил, чем могут быть вызваны слезы во время созерцания природы
Армия РФ начала бои за новый рубеж после освобождения Никифоровки
Мирная жительница стала жертвой дрона-камикадзе под Брянском
Михалкова сравнила свою героиню в «Без свидетелей» с ролью Купченко
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 марта
Раскрыто, когда можно привлечь к работе сверхурочно без согласия сотрудника
Названы факторы, указывающие на «тихое увольнение» сотрудника
«Я его терпеть не мог»: Трамп уничижительно спародировал Байдена
Что известно о крупных потерях ВСУ в Константиновке
Онколог предупредил, что любые непонятные симптомы могут говорить о раке
В Совфеде предложили самый эффективный метод борьбы с МФО
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.