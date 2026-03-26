Армия РФ начала бои за новый рубеж после освобождения Никифоровки Марочко сообщил о продвижении ВС России к Рай-Александровке

Российские военные после освобождения Никифоровки вышли к юго-восточным рубежам Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали боевые действия за этот населенный пункт, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, продвижение стало возможным благодаря недавнему отступлению противника из соседнего села. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Сейчас наши военнослужащие с юго-восточного направления уже подходят к Рай-Александровке и начинают обрабатывать позиции украинских боевиков, — пояснил Марочко.

Подразделения ВС РФ на Славянском направлении также продвигаются и на других участках фронта. В частности, есть улучшение позиций в районе Кривой Луки и западнее Резниковки, констатировал военный эксперт.

Ранее стало известно, что армия России постепенно вытесняет ВСУ из Константиновки, действуя небольшими группами до пяти человек, о чем заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, таким образом российские бойцы изматывают противника.