25 марта 2026 в 20:04

В Госдуме объяснили, как беспилотники ВСУ оказались в Прибалтике

Милонов заявил, что дроны ВСУ могут запускать по Петербургу из Прибалтики

Военнослужащий ВСУ
Падение нескольких БПЛА на территории стран Балтии на фоне массированных атак ВСУ по Петербургу и Ленобласти может свидетельствовать о том, что эти дроны могли быть запущены из Прибалтики, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, также Прибалтийский регион могли использовать как транзитную зону для пролета аппаратов.

Сам факт падения БПЛА на территорию Прибалтики как минимум означает, что они летели над этими государствами. Отсюда мы делаем вывод: либо дроны запущены с территории Латвии или Эстонии, либо эти страны были использованы как транзитная зона — чтобы пролететь вне сектора поражения российской ПВО и зайти на российские объекты с наиболее выгодного ракурса, — предположил парламентарий.

Милонов отметил, что российские специалисты тщательно анализируют географию прилетов и маршруты БПЛА, атакующих Северную столицу. Он предположил, что часть беспилотников запускается в том числе с судов, находящихся в нейтральных водах.

Убежден, что часть беспилотников запускается в том числе с неких судов, находящихся в нейтральных водах. Вероятно, суда, принадлежащие странам Прибалтики и Финляндии, использовались как платформы для запуска, — считает депутат.

Ранее стало известно, что после массированной атаки ВСУ на Ленинградскую область два БПЛА упали на территорию Прибалтики. Один из них рухнул в Эстонии, задев трубу Ауверской электростанции недалеко от Нарвского водохранилища.

Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
