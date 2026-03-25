25 марта 2026 в 18:43

Жесткий ответ за Белгород: ВС РФ нанесли удар возмездия по Западной Украине

В ночь на 24 марта и на следующий день российские ракеты и БПЛА атаковали центральные и западные области Украины, сообщают СМИ. Удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры. Десятки прилетов вызвали панику среди населения западной части страны. Какие объекты были выбраны в качестве целей и почему ПВО противника не может противостоять атакам ВС России — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаках ВС России на Западную Украину

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам ВСУ в семи областях Украины, сообщил военный блогер Олег Царев в своем Telegram-канале. Атакам подверглись в том числе западные регионы, где были поражены здания СБУ, отметил он.

«Поражены цели в Южном Одесской области. Фиксировался удар беспилотниками „Герань-2“ по зданию СБУ в Виннице. По предварительным данным, в момент удара там были сотрудники СБУ и представители высшего командного состава ВСУ, а также иностранные военные специалисты. Также была атака на здание СБУ в Ивано-Франковске. В момент удара в здании находилось значительное количество офицеров. Были поражены здания СБУ в Житомире и Тернополе», — отметил он.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военное ведомство сообщило, что в ночь на 24 марта ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, на которых производятся ракеты и комплектующие к ним, а также по военным аэродромам.

По информации СМИ, в ночь на 24 марта ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по целям на Украине. Применялись различные виды вооружения, в том числе ударные БПЛА «Герань». Воздушные силы ВСУ подтвердили сообщения об атаках на объекты критической инфраструктуры. По их данным, были запущены 34 баллистические и крылатые ракеты, а также 392 ударных БПЛА типа «Герань», «Гербера» и «Италмас».

Массированная атака продолжалась практически в течение суток. ВСУ зафиксировали попадания шести ракет и 27 ударных БПЛА в 22 районах, а также падение обломков беспилотников в 10 районах. В Сети были опубликованы многочисленные видео с кадрами атак. Под ударом оказались Киев и Киевская область.

Кроме того, прилеты были зафиксированы в Ивано-Франковске, Львове, Виннице, Тернополе и Каменец-Подольском. Тернопольская область после ударов осталась без электричества, в Виннице встал электротранспорт. В Черниговской области было приостановлено железнодорожное сообщение. Поезда не отправлялись из Киева в сторону Западной Украины.

Координатор подполья на Украине Сергей Лебедев назвал ночную атаку одной из самых насыщенных в последние недели.

«Удары шли практически по всей глубине: от Сумской области до Одессы и дальше вплоть до западных регионов», — написал он в своем Telegram-канале. По его данным, 24 марта в Ивано-Франковске ВС РФ также нанесли удар по зданиям СБУ.

Какие еще цели на Украине могли оказаться под ударом российских военных

Атака российских ракет и БПЛА была одной из самых массированных. Среди ее целей могли быть как объекты энергетики, промышленные предприятия, так и командные пункты, заявил заместитель главного редактора журнала «Воин России», капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Есть завод по ремонту бронетехники, газохранилище, объекты энергетики. Вполне могли быть и запасные командные пункты, например академия сухопутных войск во Львове, — отметил эксперт NEWS.ru. — Есть объекты, которые должны выбиваться, — военные училища, учебные заведения и полигоны. Один из первых ударов был нанесен по Яворовскому полигону, где находятся наемники. В этих регионах ПВО практически не работает».

Почему средства ПВО Украины не способны противостоять ударам ВС РФ

После массированной атаки Львова ракетами и беспилотниками ВС РФ мэр города Андрей Садовой потребовал отчет, почему ПВО не остановила «Герани».

«Мы как город каждый день покупаем дроны, антидроновые системы — все, что нас просят, и передаем. Мы тратим львиную часть бюджета города на поддержку военных. Поэтому я думаю, что вопросов очень много ко всем», — заявил градоначальник изданию «Новини Live».

Судя по заявлению мэра Львова, украинские средства ПВО практически не оказали сопротивления «Гераням», отметил Дандыкин.

«Видимо, все брошено на защиту Киева и непосредственно войск в Донбассе, а также на прилегающие области — Харьковскую и так далее. Я думаю, такие дорогостоящие системы, как Patriot, туда не поставлялись. Другие были вынуждены изъять или что-то уничтожили», — пояснил эксперт.

ВС РФ применяют против ВСУ скоростные беспилотные летательные аппараты новой модификации и новейшие ракеты, сказал военный эксперт полковник запаса Анатолий Матвийчук. Для поражения таких целей у противника практически не осталось систем противовоздушной обороны, подчеркнул он.

«Даже американцы не могут сегодня поставить Украине современные средства ПВО, потому что сами используют эти ракеты на Ближнем Востоке, — пояснил аналитик NEWS.ru. — Противник вывел всю промышленность с востока и юга на запад. Там находятся критические объекты, которые сегодня влияют на обороноспособность Украины. Мы их утилизируем, поскольку они препятствуют нашему продвижению вперед».

Как на атаку ВС РФ отреагировали жители Западной Украины

По информации СМИ, массированная атака российских БПЛА вызвала панику среди населения западных регионов Украины.

Они радуются, когда «кошмарят» беспилотниками граждан России — приграничье, новые регионы, даже Ленинградскую область, отметил Дандыкин. По его словам, теперь «понеслось» и к ним, что вызвало возмущение и панику.

«Я бы хотел, чтобы такие удары наносились не в порядке возмездия, а регулярно. По-другому с ними невозможно, — подчеркнул эксперт. — Население практически полностью зомбировано. Если они радуются смерти наших детей, если для них мы все враги, то говорить о чем-то другом — значит, быть утопистами. Сейчас все это только усилилось. Поэтому такие удары — это очень хорошо».

Читайте также:

Локомотивы уже заканчиваются: удары по Украине 23 марта, куда попали

Зеленский роет себе могилу. РФ выдвинула новые условия Киеву: что известно

«Морковка перед носом у осла». Украину унизили в ЕС: почему ее там не ждут

Самойленко заявил, что Ефремов не растерял талант после заточения в ИК-4
Что известно о приказе Зеленского насчет мобилизации на Украине
В Госдуме объяснили, как беспилотники ВСУ оказались в Прибалтике
Трамп не «вывозит Иран», кем мигранты работают за 300 тысяч: что дальше
В США заявили об «огромных ресурсах», потраченных на Украину
Песков раскрыл, что будет с ограничениями для должности омбудсмена
«Прекрасны»: художник-постановщик Купер о Ефремове и Михалковой
Борт «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов
Путин поблагодарил деятелей культуры за вклад в будущее России
Путин предложит Москальковой новую должность
«Не ожидал»: экс-защитник сборной СССР о попадании на Аллею славы ЦСКА
Путин наградил молодых звезд культуры
Тихий интерьер: почему мы устаем от визуального шума
Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы
Шойгу назвал неочевидную причину потока беженцев с Ближнего Востока
Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за нарушение ПДД
Один умер, второй отравился: что с рехабом, где лечились Гуф и Паша Техник
Вскрылся неожиданный факт о здоровье умершего режиссера Котрелева
Генсек ООН забил тревогу из-за состояния войны на Ближнем Востоке
На Западе узнали, на каком мировом рынке доминирует Россия
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

