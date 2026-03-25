Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выдвинет Киеву новые условия для переговоров. Дипломат дал понять, что они будут хуже прежних, — такова плата Украины за отказ от предыдущих предложений. При этом постпред подтвердил, что Россия привержена мирному урегулированию конфликта. О каких новых условиях говорил Небензя и в каком состоянии находится переговорный процесс — в материале NEWS.ru.

Что сказал Небензя о новых условиях России для Киева

Киев вскоре столкнется с новыми условиями урегулирования конфликта, заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, это цена того, что Украина отказывалась от предыдущих предложений.

«Президент России неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами. Но киевский режим к этому не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой», — заявил постпред РФ при ООН.

По его словам, Зеленский ошарашен тем, что внимание с Украины сместилось на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, поскольку Киев «оказался вне света рампы».

О каких новых условиях переговоров России и Украины идет речь

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что ужесточение позиции России объясняется успехами ВС РФ «на земле».

Алексей Журавлев

«РФ была настроена вести переговоры с самого начала конфликта, но все это для нас заканчивалось лишь тем, что украинская сторона обманывала, передумывала, отказывалась от заранее достигнутого плана. То же самое делали гаранты этих соглашений из Европы. Поэтому наши требования с каждым разом становятся лишь жестче. Россия сейчас выигрывает на поле боя, у нас гораздо более выгодная позиция. Не хотите — не надо, мы освободим нужные территории сами, пусть чуть позже, но играть в игры киевского режима — подпишу-не подпишу — мы не намерены», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Украинские власти раз за разом доказывают свою недоговороспособность, отметил депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, дипломатия и мирное урегулирование все время были жестами доброй воли со стороны России.

«В отличие от киевских людоедов и их заказчиков, мы всегда уважительно и бережно относились к человеческим жизням как к абсолютной ценности, — сказал парламентарий NEWS.ru. — Все, чего Киев добивается в ходе своей политики, — территориальные потери, экономический провал, гибель тысяч и отъезд миллионов жителей — это результат отпадения от России. Они сами выкопали пропасть между нами и теперь роют себе могилу. Глобально условия те же: достижение целей СВО, в число которых входит демилитаризация и денацификация. Именно такие прямые требования будут звучать все чаще».

Главное требование — безоговорочная капитуляция Киева, высказал мнение политолог Владимир Скачко. По его словам, президент РФ Владимир Путин давно предупреждал, что условия будут становиться все хуже, если Украина станет сопротивляться или оттягивать переговоры.

«Так и происходит. По мере продвижения специальной военной операции требования к Украине ужесточаются. Это может закончиться уничтожением украинского государства, — заявил аналитик NEWS.ru. — Условия известны: освобождение всех территорий, которые принадлежат России, — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, демилитаризация и денацификация. Эти три требования были и остаются. Все остальное — выдумки. Меняться могут только условия и сроки выполнения требований для России».

По словам Журавлева, еще одной темой переговоров станет будущее Украины после капитуляции.

«В который раз уже повторюсь: с Киевом есть смысл обсуждать только условия капитуляции. И то, как дальше будет существовать страна, если от нее что-либо останется», — добавил парламентарий.

Стив Уиткофф

В каком состоянии находится переговорный процесс по Украине

22 марта спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил о конструктивных переговорах с украинской делегацией во Флориде. По его словам, стороны сосредоточились на сужении разногласий и урегулировании оставшихся вопросов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией. Он отметил, что провел полуторачасовой разговор с украинским лидером в Лондоне, который хотел донести до Москвы свою готовность к сделке.

Переговорный процесс идет. В то время как Россия пытается получить хоть какие‑то весомые результаты по выполнению своих требований и защите национальных интересов, Украина стремится использовать переговоры для получения передышки, сказал Скачко.

«Киеву нужна передышка, чтобы лучше подготовиться, получить больше оружия и денег, подготовить больше боеспособных частей из тех, кого набирают через территиориальные центры комплектования в результате фальсификаций, — отметил политолог. — Украина, похоже, вообще не верит в переговоры и использует их исключительно как ширму, так как результат диалога будет не в пользу неонацистского режима, проигрывающей стороны. Не потому, что кому‑то хочется или не хочется. Как говорил Отто фон Бисмарк: договоры обязательны для выполнения слабой стороной. Так и здесь: договоренности всегда будут в пользу сильной стороны».

