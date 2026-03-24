24 марта 2026 в 00:53

Небензя предупредил Киев по поводу новых условий переговоров

Небензя предупредил, что Киев столкнется с новыми условиями урегулирования

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Киев вскоре столкнется с новыми условиями урегулирования конфликта, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. По его словам, это цена того, что Украина отказывалась.

Президент России неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами, но поскольку киевский режим к этому не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой, — заявил Небензя.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил о проведенных конструктивных переговорах с украинской делегацией. Он уточнил, что встречи прошли во Флориде в рамках посреднических усилий. По словам Уиткоффа, стороны сосредоточились на сужении разногласий и урегулировании оставшихся вопросов.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что украинский лидер хочет заключить мирное соглашение с Россией. Он отметил, что провел полуторачасовой разговор с Зеленским в Лондоне. Политик захотел донести свою готовность к сделке до Москвы, констатировал генсек, подчеркнув, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.

Василий Небензя
Владимир Зеленский
Украина
переговоры
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

