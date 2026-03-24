Небензя заявил, что Зеленский ошарашен смещением внимания с Украины

Небензя: Зеленский ошарашен переключением внимания с Украины на Ближний Восток

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошарашен смещением внимания с Украины на эскалацию на Ближнем Востоке. По мнению дипломата, Киев «оказался вне света рампы и отчаянно пытается вернуть к себе внимание».

Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной «героической персоны» на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества, — сказал Небензя.

В МИД Ирана ранее заявили, что Украина рискует стать соучастницей агрессии Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики и иранский народ никогда этого не простит. Там подчеркнули, что заявления Зеленского о намерении направить военных советников на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками втягивают Киев в прямой конфликт с Тегераном.

Также председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи отметил, что украинская территория отныне является легитимной целью для ударов Исламской Республики в ответ на оказание Киевом помощи израильской стороне с применением дронов. Парламентарий сослался на 51-ю статью Устава ООН, закрепляющую право государства на самооборону.