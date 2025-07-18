Путин подтвердил настрой на дипломатическое разрешение кризиса на Украине

Российское руководство принципиально настроено на урегулирование украинского кризиса с помощью политико-дипломатических механизмов, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также глава государства поблагодарил коллегу из Турции за готовность к дальнейшему содействию в проведении переговорного процесса, сообщается на сайте Кремля.

При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта, — говорится в сообщении.

Ранее глава Турции в ходе беседы с Путиным отметил необходимость скорейшего проведения следующего раунда переговоров по украинскому кризису. По словам Эрдогана, Анкара готова организовать третью встречу в Стамбуле, когда Москва и Киев определятся с датой.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратил внимание на распоряжение украинского лидера Владимира Зеленского об активизации переговоров с РФ, назвав это позитивным сигналом. Москва солидарна с Киевом в этом вопросе, сказал представитель Кремля.