Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 18:24

Эрдоган предложил Путину одну инициативу по Украине

Эрдоган заявил Путину о готовности принять третий раунд переговоров по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Global Look Press

Третий раунд мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса следует провести в ближайшее время, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора. Глава Турции выразил готовность организовать встречу в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на представителей администрации Эрдогана.

Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты, — заявили представители Турции.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом распоряжение украинского лидера Владимира Зеленского по активизации диалога с Россией. Пресс-секретарь президента РФ отметил поддержку Киева со стороны Москвы в этом вопросе.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой в любом месте и в любое время. Глава МИД указал на важность обсуждения нюансов перемирия в ходе диалога.

Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подтвердил настрой на дипломатическое разрешение кризиса на Украине
Призвавший WhatsApp готовиться к уходу из России депутат пояснил свои слова
Пентагон всполошился из-за китайских сотрудников Microsoft
На Украине развеяли мифы о мощи ВСУ
Никита Михалков впервые появился на публике после долгого отсутствия
В Смоленске прохожие спасли женщину от напавшего на нее с ножом мужчины
Клара Новикова раскрыла, общается ли она с Региной Дубовицкой
«Куча мусора»: Трамп жестко высказался о WSJ после одной неприятной статьи
Российский турист подвергся атаке португальского кораблика
Редкое заболевание убило мужчину за несколько месяцев до свадьбы
Москвичам пообещали приятные ночи
Сразу двух туристов нашли в лужах крови на популярном курорте
Российская авиабомба разнесла пункт дислокации ВСУ вместе с личным составом
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в переговорах с Украиной
Драка Смолова, взятки «Торпедо», нелегальные ставки: главные скандалы РПЛ
Обучение солдат ВСУ в Польше чуть не стоило жизни военному из Канады
«Авось повезет»: в Раде оценили совет Трампа Зеленскому наступать
Главу Евродипломатии разнесли за слова о санкциях против России
Мерц внезапно накинулся на фон дер Ляйен из-за Украины
Эрдоган предложил Путину одну инициативу по Украине
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.