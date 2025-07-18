Эрдоган предложил Путину одну инициативу по Украине Эрдоган заявил Путину о готовности принять третий раунд переговоров по Украине

Третий раунд мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса следует провести в ближайшее время, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора. Глава Турции выразил готовность организовать встречу в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на представителей администрации Эрдогана.

Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты, — заявили представители Турции.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом распоряжение украинского лидера Владимира Зеленского по активизации диалога с Россией. Пресс-секретарь президента РФ отметил поддержку Киева со стороны Москвы в этом вопросе.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой в любом месте и в любое время. Глава МИД указал на важность обсуждения нюансов перемирия в ходе диалога.