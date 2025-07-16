В Киеве сделали заявление по переговорам с Россией Сибига: Украина готова продолжать контакты с Россией

Киев готов «продолжать говорить с Россией в любое время и в любом месте», заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Министр отметил важность обсуждения перемирия на переговорах, передает телеканал «Рада».

Чтобы не было боев на земле, воде и в воздухе, мы готовы говорить с Россией. Мы готовы продолжать говорить в любое время и в любом месте, — сказал он.

Отмечается, что таким образом он прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Украину следует побудить продолжить прямые переговоры. Сибига добавил, что для Украины является принципиальным моментом, чтобы на переговорах речь шла в первую очередь об установлении перемирия. Потом можно будет поговорить и об остальных аспектах урегулирования, резюмировал он.

Ранее Сибига заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил четкие задачи для украинских дипломатов на время «месяца давления на Россию». По его словам, Москва должна испытать «разрушительные экономические удары». Сибига пояснил, что украинские дипломаты будут добиваться снижения потолка цены на российскую нефть и усиления санкций.