В Киеве зафиксированы перебои с водой и светом

Электроэнергия и водоснабжение начали пропадать в Киеве, сообщает украинское издание «Новости.Live». Журналисты отметили, что такая ситуация наблюдается на левом берегу населенного пункта.

В материале говорится, что «кое-где исчез свет и есть перебои с водой». При этом другие украинские СМИ утверждают, что произошла авария на энергообъекте, официальной информации не поступало.

Ранее стало известно, что генераторы, переданные Одессе в качестве гуманитарной помощи из Германии, использовались не для муниципальных нужд, а в коммерческих целях. Украинская прокуратура выяснила, что техника общей стоимостью 2,2 млн гривен (3,8 млн рублей) обеспечивала работу ресторана, кафе, автомойки и одного из частных домов.

До этого объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись новым массированным атакам. В результате ударов в Киеве получили повреждения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, из-за чего часть жилых кварталов столицы осталась без электроснабжения. На местах поражения вспыхнули сильные пожары. Кроме того, в ряде районов города возникли перебои с подачей воды и тепла. В Одессе целью ударов стала электроподстанция, расположенная в микрорайоне Черемушки.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве зафиксированы перебои с водой и светом
Дмитриев предрек очередь из стран ЕС за российскими энергоресурсами
Gillette зарегистрировала в России новый товарный знак
В Тегеране раздаются множественные мощные взрывы
Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
Сколько БПЛА сбили над Россией за шесть часов
«Я — нет!»: Трамп заявил, что Иран захотел заключить сделку
Уиткофф отчитался о конструктивных переговорах с Украиной во Флориде
Число пострадавших при при ударе Ирана по Араду увеличилось вдвое
«Позовите нас, мы придем»: Иран предложил Евросоюзу помощь в одной проблеме
Аэропорт Саратова временно закрылся
В Израиле назвали число пострадавших в результате обстрела города Арада
Йемен готовит операцию против хуситов в случае их поддержки Ирана
«Пензенский Чикатило». История детоубийцы, державшего в страхе целый город
Пезешкиан призвал БРИКС сохранять независимость на Ближнем Востоке
Лолита, жена-эльфийка, молчание об СВО: где и как теперь живет Цекало
Какие 22 страны готовы внести вклад в защиту Ормузского пролива
Иран заявил о новом уровне противостояния после удара по Димоне
Саудовская Аравия объявила пятерых иранских дипломатов персонами нон грата
По делу о разбое на Строгинском бульваре в Москве задержаны два курьера
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

