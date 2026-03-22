В Киеве зафиксированы перебои с водой и светом

Электроэнергия и водоснабжение начали пропадать в Киеве, сообщает украинское издание «Новости.Live». Журналисты отметили, что такая ситуация наблюдается на левом берегу населенного пункта.

В материале говорится, что «кое-где исчез свет и есть перебои с водой». При этом другие украинские СМИ утверждают, что произошла авария на энергообъекте, официальной информации не поступало.

Ранее стало известно, что генераторы, переданные Одессе в качестве гуманитарной помощи из Германии, использовались не для муниципальных нужд, а в коммерческих целях. Украинская прокуратура выяснила, что техника общей стоимостью 2,2 млн гривен (3,8 млн рублей) обеспечивала работу ресторана, кафе, автомойки и одного из частных домов.

До этого объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись новым массированным атакам. В результате ударов в Киеве получили повреждения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, из-за чего часть жилых кварталов столицы осталась без электроснабжения. На местах поражения вспыхнули сильные пожары. Кроме того, в ряде районов города возникли перебои с подачей воды и тепла. В Одессе целью ударов стала электроподстанция, расположенная в микрорайоне Черемушки.