Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 12:56

Удары по Украине сегодня, 25 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России сегодня ночью, 25 марта, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Российские военные в ночь на 25 марта нанесли удар по объектам ВСУ в семи областях Украины, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Около 150 тысяч абонентов Чернигова и района остались без электричества. Взрывы прогремели в Полтаве и Миргороде. Ночью две группы „Гераней“ атаковали Днепропетровскую область. Поражены цели в Южном Одесской области. Фиксировался удар беспилотниками „Герань-2“ по зданию СБУ в Виннице. По предварительным данным, в момент удара там были сотрудники СБУ и представители высшего командного состава ВСУ, а также иностранные военные специалисты. Также была атака на здание СБУ в Ивано-Франковске. В момент удара в здании находилось значительное количество офицеров. Были поражены здания СБУ в Житомире и Тернополе», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ серьезно подняли ставку на ударные кампании по объектам ВСУ на Украине.

«Вчерашняя и сегодняшняя атака — рекорд по масштабам. За последние сутки были зафиксированы сотни ударов по ключевой инфраструктуре и административным объектам — от СБУ до нефтебаз и электроподстанций. Кампания сочетала дроны и ракеты, создавая эффект перегрузки ПВО и неожиданных точечных ударов», — заявил подпольщик.

По данным Лебедева, 24 марта в Ивано-Франковске ВС РФ нанесли удар по зданиям СБУ.

«Основной целью стали здания Службы безопасности Украины. Характер попаданий указывает на прицельную работу по административно-оперативному ядру, а не по периферийной инфраструктуре. В момент удара в здании находилось значительное количество офицеров, что соответствует выбранному времени атаки — максимальная загрузка объекта. По имеющимся данным, в здании также могли находиться иностранные военные специалисты. Их судьба на данный момент точно не установлена, однако косвенные признаки указывают на серьезные потери: скорые вывезли не менее 16 раненых, часть из них в тяжелом состоянии, подтверждена гибель как минимум двух человек», — рассказал он.

Координатор николаевского подполья добавил, что также 24 марта был нанесен удар по зданиям СБУ в Житомире.

«Судя по характеру попаданий, удары носили не просто демонстрационный, а прицельно-выборочный характер. Основной урон пришелся на часть здания, где в момент атаки находилось областное руководство СБУ. Дополнительно был поражен гаражный сектор со служебным транспортом — с последующей детонацией автомобилей и емкостей с ГСМ, что усилило разрушения и усложнило локализацию пожара», — подчеркнул он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Иван Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актер Котрелев ушел из жизни в возрасте 49 лет
После крушения вертолета в Приамурье завели дело о подделке номера
Садовод рассказала, какие цветы лучше высадить до апреля 2026 года
Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней
«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет
Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта
Что известно о методах «лечения» в скандальном рехабе «Свобода»
Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии
Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани
Что известно о первой попытке Израиля бомбить порты в Каспийском море
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках
Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин
VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»
Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины
Зафиксирован массовый сбой на сайте налоговой службы
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»
Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов
Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.