Удары по Украине сегодня, 25 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 25 марта, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 25 марта

Российские военные в ночь на 25 марта нанесли удар по объектам ВСУ в семи областях Украины, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Около 150 тысяч абонентов Чернигова и района остались без электричества. Взрывы прогремели в Полтаве и Миргороде. Ночью две группы „Гераней“ атаковали Днепропетровскую область. Поражены цели в Южном Одесской области. Фиксировался удар беспилотниками „Герань-2“ по зданию СБУ в Виннице. По предварительным данным, в момент удара там были сотрудники СБУ и представители высшего командного состава ВСУ, а также иностранные военные специалисты. Также была атака на здание СБУ в Ивано-Франковске. В момент удара в здании находилось значительное количество офицеров. Были поражены здания СБУ в Житомире и Тернополе», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ серьезно подняли ставку на ударные кампании по объектам ВСУ на Украине.

«Вчерашняя и сегодняшняя атака — рекорд по масштабам. За последние сутки были зафиксированы сотни ударов по ключевой инфраструктуре и административным объектам — от СБУ до нефтебаз и электроподстанций. Кампания сочетала дроны и ракеты, создавая эффект перегрузки ПВО и неожиданных точечных ударов», — заявил подпольщик.

По данным Лебедева, 24 марта в Ивано-Франковске ВС РФ нанесли удар по зданиям СБУ.

ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Основной целью стали здания Службы безопасности Украины. Характер попаданий указывает на прицельную работу по административно-оперативному ядру, а не по периферийной инфраструктуре. В момент удара в здании находилось значительное количество офицеров, что соответствует выбранному времени атаки — максимальная загрузка объекта. По имеющимся данным, в здании также могли находиться иностранные военные специалисты. Их судьба на данный момент точно не установлена, однако косвенные признаки указывают на серьезные потери: скорые вывезли не менее 16 раненых, часть из них в тяжелом состоянии, подтверждена гибель как минимум двух человек», — рассказал он.

Координатор николаевского подполья добавил, что также 24 марта был нанесен удар по зданиям СБУ в Житомире.

«Судя по характеру попаданий, удары носили не просто демонстрационный, а прицельно-выборочный характер. Основной урон пришелся на часть здания, где в момент атаки находилось областное руководство СБУ. Дополнительно был поражен гаражный сектор со служебным транспортом — с последующей детонацией автомобилей и емкостей с ГСМ, что усилило разрушения и усложнило локализацию пожара», — подчеркнул он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

