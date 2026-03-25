ВСУ разбомбили дом учительницы младших классов в Запорожской области

В Запорожской области очередной удар беспилотного летательного аппарата пришелся не на военный объект, а на частный дом, где жила мирная жительница, работающая в школе, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он добавил, что рядом с постройкой не было ни солдат, ни техники.

Украинский дрон атаковал жилой сектор в селе Новозлатополь Куйбышевского округа. По словам Рогова, жертвой стала учительница, которая посвятила жизнь обучению детей: младшие классы и пение.

Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким убиенной! Царство Небесное! — написал Рогов.

В прифронтовых районах Запорожской области подобные атаки на гражданскую инфраструктуру происходят регулярно. Аналогичным образом страдают другие приграничные регионы. Так, при ударе дрона ВСУ по мотоциклу в хуторе Семейный Ракитянского округа Белгородской области погиб 18-летний мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, в городе Грайвороне в результате атаки БПЛА на автомобиль скончалась женщина. Водитель машины, в которой погибла жительница региона, получил ранения спины, грудной клетки, головы, рук и ног. Мужчину госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ.