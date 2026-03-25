25 марта 2026 в 23:17

ВСУ разбомбили дом учительницы младших классов в Запорожской области

Рогов: учительница младших классов погибла при ударе ВСУ по Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Запорожской области очередной удар беспилотного летательного аппарата пришелся не на военный объект, а на частный дом, где жила мирная жительница, работающая в школе, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он добавил, что рядом с постройкой не было ни солдат, ни техники.

Украинский дрон атаковал жилой сектор в селе Новозлатополь Куйбышевского округа. По словам Рогова, жертвой стала учительница, которая посвятила жизнь обучению детей: младшие классы и пение.

Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким убиенной! Царство Небесное! — написал Рогов.

В прифронтовых районах Запорожской области подобные атаки на гражданскую инфраструктуру происходят регулярно. Аналогичным образом страдают другие приграничные регионы. Так, при ударе дрона ВСУ по мотоциклу в хуторе Семейный Ракитянского округа Белгородской области погиб 18-летний мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, в городе Грайвороне в результате атаки БПЛА на автомобиль скончалась женщина. Водитель машины, в которой погибла жительница региона, получил ранения спины, грудной клетки, головы, рук и ног. Мужчину госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Кадырова появился на публичном мероприятии после слухов о ДТП
Трое детей, мнение об СВО, «Интерны»: как живет Александр Ильин — младший
Над Черным морем сбили украинский беспилотник
Житель Подмосковья пострадал при атаке дрона ВСУ
Что ответил Путин на приглашение посетить спектакль с Ефремовым
Ситуацию в Британии и ЕС сравнили с экспозицией фильма «Безумный Макс»
Ходит с палочкой, переписала замок на детей: что со здоровьем Пугачевой
На подлете к Москве уничтожили 28-й беспилотник
«Террористическое государство»: в Венгрии дали оценку действиям Украины
Дмитриев уличил NYT в двойных стандартах по украинскому вопросу
ВСУ разбомбили дом учительницы младших классов в Запорожской области
«Огромный профессионал»: Михалкова оценила свой дуэт с Ефремовым
Наркотики, рехаб, новая беременность: как живет Даша, родившая в 13 лет
В РФ могут запретить продавать электронные сигареты
«Насильственно утащили»: Путин озвучил, кого из россиян удерживает Киев
Иран разрешил ряду стран проход через Ормузский пролив
Путин установил ограничения по вывозу в ЕАЭС наличных денег
Что известно о месте проведения третьего саммита Россия — Африка
МФО не смогут бесконечно накручивать проценты: что изменится с 1 апреля
«Потрясающе»: Барановская о первом спектакле Ефремова на свободе
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
Общество

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас

