Налет БПЛА на Москву, гибель педагога, 14 жертв: ВСУ атакуют РФ 26 марта

Более 300 беспилотников совершили налеты на российские регионы за прошедшие сутки, семь человек погибли. В результате падения обломков БПЛА пострадал житель Москвы. В Запорожье дрон ударил по дому учительницы. В Саратовской области был задержан мужчина, который планировал совершить теракт на военном аэродроме. В Крыму россиянка получила 18 лет колонии за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 300 украинских беспилотников пытались атаковать Россию за сутки

В течение дня ВСУ выпустили по российским регионам 301 беспилотник. Согласно данным Минобороны, накануне в период с 08:00 до 13:00 противник попытался атаковать РФ с помощью 85 БПЛА самолетного типа. В ведомстве уточнили, что дроны перехватили над Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.

За следующие семь часов силы ПВО ликвидировали над Россией еще 91 беспилотник, добавили в Минобороны РФ. БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом.

В ночь на 26 марта атаке с воздуха подверглись 14 регионов России, подчеркнули в Минобороны. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Средства ПВО также защитили от атаки дронов Московский регион и Республику Крым. По подсчетам военного ведомства, были уничтожены 125 украинских беспилотников.

Под Белгородом три человека погибли в результате атак ВСУ

Мужчина погиб при атаке ВСУ на хутор Бондаренков в Шебекинском округе, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что FPV-дрон нанес удар по автомобилю.

«От полученных ранений водитель скончался на месте», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в результате удара дрона по мотоциклу в хуторе Семейном погибли 18-летний молодой человек и женщина. Кроме того, в Грайвороне при атаке БПЛА на автомобиль была убита мирная жительница.

«Водитель получил множественные осколочные ранения спины, грудной клетки, головы, рук и ног. Мужчину доставили в Грайворонскую ЦРБ», — уточнил он.

По информации Гладкова, две женщины были ранены в результате атак БПЛА на хутор Первомайский и село Белянка. Обеих доставили в больницы.

Губернатор отметил, что ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 169 беспилотников разного типа. Кроме того, ВСУ обстреляли населенные пункты Грайворонского и Краснояружского районов. По ним был выпущен 51 боеприпас в ходе семи обстрелов.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об обстрелах противником Белгородской области.

Житель Москвы пострадал при падении обломков украинского дрона

ВСУ атаковали Москву беспилотниками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дежурные средства ПВО уничтожили три цели. На места падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы, уточнил он.

К полуночи над Московским регионом число сбитых дронов достигло 28. Один человек пострадал в результате пожара в частном доме, начавшегося после падения фрагментов беспилотника, сообщил он.

«Обломки упали в районе села Кленово. На месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь», — отметил Собянин.

В Минобороны РФ не комментировали информацию мэра об атаках ВСУ на Московский регион.

Пожарные локализовали возгорание в порту Ленобласти

В Выборге раздалась серия из 10–12 взрывов, сообщили очевидцы. Местные жители услышали первые хлопки в районе 01:30. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО сбили более 20 беспилотников над регионом.

«Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил он.

Кроме того, пожарные локализовали возгорание емкостей с нефтепродуктами в порту Приморска, возникшее при атаке украинских БПЛА 23 марта, заявили в пресс-службе местного правительства. Мобильная лаборатория спасательной службы Ленобласти проверила состояние окружающей среды и не выявила превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Ленинградскую область.

Два человека погибли при ударе украинского БПЛА по жилому дому в Алешках

Два человека погибли при ударе дрона по жилому дому в Алешках, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его информации, женщина скончалась на месте. Мужчина был доставлен в больницу, где умер из-за тяжелых ранений.

Еще один человек пострадал в Юбилейном, добавил он.

«Атака беспилотника по легковому автомобилю привела к ранению мужчины 1976 года рождения. Он госпитализирован», — написал Сальдо.

Он добавил, что в Новой Маячке были повреждены частный жилой дом и продовольственный магазин, в Князе-Григорьевке — жилой дом и два неэксплуатируемых здания, в Новой Каховке — продовольственный магазин, а в Таврийске — хозяйственная постройка.

В Нововладимировке в результате удара БПЛА загорелся жилой дом, отметил глава региона.

По словам Сальдо, ВСУ в течение суток обстреляли Голую Пристань, Кардашинку, Новую Збурьевку, Нечаево, Песчановку, Подлесное, Подстепное и Старую Збурьевку.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаках ВСУ на Херсонскую область.

Украинский дрон ударил по дому учительницы в Запорожье

В Запорожской области БПЛА нанес удар по частному дому в селе Новозлатополь, где проживала местная жительница, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Погибла учительница младших классов и пения», — уточнил он. Рогов подчеркнул, что рядом с постройкой не было ни солдат, ни военной техники.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке ВСУ на Запорожье.

Девять домов были повреждены в результате налета украинского дрона в ЛНР

Девять жилых домов получили повреждения в результате удара украинского беспилотника по Молодогвардейску в ЛНР, заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, загорелась прилегающая территория.

«В девяти домах повреждено остекление, кровля, ограждение участков. Загорелась прилегающая к домам территория. Пожарные не допустили переход огня на жилые помещения», — подчеркнул Пасечник.

Он уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Запорожье.

Обломки украинского дрона упали на жилой дом под Тверью

В Конаковском районе Тверской области фрагменты сбитого беспилотника повредили кровлю частного дома, сообщил губернатор Виталий Королев в Telegram-канале. Площадь разрушений составила около четырех квадратных метров.

«В доме проживают два человека, они не пострадали», — написал Королев.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке ВСУ на Тверскую область.

Мирная жительница погибла при атаке украинских дронов-камикадзе под Брянском

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Зерново Суземского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате удара погибла мирная жительница, уточнил он.

«Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — подчеркнул глава региона.

Он также сообщил, что в течение ночи над Брянской областью были сбиты 44 украинских БПЛА.

Минобороны РФ не комментировало сведения об атаке ВСУ на Брянскую область.

Более 130 мирных жителей получили ранения за неделю при атаках ВСУ

За минувшую неделю свыше 130 человек, в том числе 10 детей, пострадали в результате атак ВСУ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«14 человек погибли», — сказала она.

Захарова отметила, что противник выбирает в качестве целей наиболее уязвимые категории мирного населения, а также гражданские, образовательные, медицинские, транспортные и энергетические объекты.

Россиянина задержали за попытку теракта на военном аэродроме в Саратовской области

Гражданин России, задержанный в Саратовской области, планировал совершить теракт на военном аэродроме, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По ее словам, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

«За денежное вознаграждение в размере не менее 1,5 млн рублей обвиняемый должен был изготовить самодельные взрывные устройства и совершить террористический акт с использованием двух беспилотных летательных аппаратов путем атаки на военный аэродром», — сказала Петренко.

Следствие установило, что задержанный получил от Киева координаты тайника. В нем находились взрывчатка, боеприпасы, детонаторы, два квадрокоптера, а также инструкции по сборке взрывных устройств и запуску БПЛА.

Шпионка получила 18 лет колонии за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену, сообщила пресс-служба суда. По данным следствия, женщина вела шпионскую деятельность в интересах Киева. Ее действия квалифицировали по ст. 275 УК РФ (госизмена в виде шпионажа).

Как сообщили в прокуратуре республики, в феврале 2024 года женщина сняла на фото и видео стоянку российской бронетехники в Крыму. Она передала полученные материалы представителю Службы безопасности Украины через социальную сеть.

