Более 120 беспилотников сбили над Россией за ночь Силы ПВО сбили 125 украинских беспилотников над Россией в ночь на 26 марта

Силы ПВО в ночь на 26 марта уничтожили более 120 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны страны. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 14 регионов, а также акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, БПЛА удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Также ПВО защитила Московский регион и Республику Крым.

Ранее дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Зерново Суземского района Брянской области. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, в результате удара скончалась мирная жительница. Глава региона пообещал оказать материальную поддержку семье погибшей.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы ПВО около четырех часов утра 26 марта сбили над регионом более 20 дронов. Согласно его сведениям, при атаке зафиксированы повреждения в промзоне.