Мирная жительница стала жертвой дрона-камикадзе под Брянском

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали село Зерново Суземского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате удара погибла мирная жительница, уточнил он.

Глубокие соболезнования родным погибшей. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будут оказаны, — подчеркнул политик.

Ранее женщина пострадала в результате удара украинского БПЛА по автомобилю в селе Белянка Шебекинского округа, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и баротравму.

До этого стало известно, что после массированной атаки Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область два дрона упали на территорию Прибалтики. Один из них рухнул в Эстонии, задев трубу Ауверской электростанции недалеко от Нарвского водохранилища.