Киев пообещал россиянину 1,5 млн рублей за теракт на военном аэродроме

Гражданин России, задержанный на территории Саратовской области, планировал совершить теракт на военном аэродроме, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По ее словам, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. За атаку дронами на аэродром ему пообещали вознаграждение в 1,5 млн рублей, передает РИА Новости.

За денежное вознаграждение в размере не менее 1,5 млн рублей обвиняемый должен был изготовить самодельные взрывные устройства и совершить террористический акт с использованием двух беспилотных летательных аппаратов путем атаки на военный аэродром, — сказала Петренко.

Следствие установило, что задержанный получил от украинской стороны координаты тайника. В нем находились взрывчатка, боеприпасы, детонаторы, а также два квадрокоптера и инструкции по сборке взрывных устройств и запуску БПЛА.

Ранее суд приговорил к 19 годам лишения свободы студента, который поджигал релейные шкафы в Калужской области. Молодой человек действовал по заданию украинских спецслужб.