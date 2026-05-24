«Горит»: офис СБУ в Киеве стал объектом прилета Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по офису СБУ в Киеве

Офис СБУ в Подольском районе Киева получил повреждения в результате прилета, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его словам, правоохранители оцепили несколько кварталов. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Прилетело в офис СБУ Подольского района Киева. Горит, все оцеплено в радиусе пары кварталов, скорые и пожарные несильно торопятся, — отметил Лебедев.

Ранее пресс-служба Государственной налоговой службы Украины сообщила, что в результате ночных взрывов в Киеве было повреждено здание главного управления ведомства. По информации учреждения, был разрушен фасад, в большинстве помещений оказались выбиты стекла. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

До этого украинский народный депутат Максим Бужанский после серии взрывов в Киеве заявил, что государству отчаянно необходимо прекращение огня и подписание перемирия с Россией. Он добавил, что хрупкую позицию гражданам придется активно защищать от нападок радикальных политиков, которые зарабатывают на кризисе, «сидя в Праге».