Лукашенко дал совет Зеленскому, ВСУ приговорили легенду кино: что дальше

Крылья украинских дронов-камикадзе обнаружили на руинах киностудии в Киеве, белорусский лидер Александр Лукашенко призвал президента Украины Владимира Зеленского к осторожности после неумных провокаций, во Владивостоке столкнулись с нашествием смертельно опасной рыбы — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Украинские СМИ случайно рассекретили военный цех на киностудии в Киеве

Крылья украинских дронов-камикадзе FP-1 (FP-2) были обнаружены на руинах киностудии им. А. П. Довженко в Киеве, сообщили источники. По их информации, ВСУ устроили на гражданском объекте цех по сборке беспилотников. Не исключено, что на базе киностудии находился и склад вооружения, уточнили информаторы.

Украинские СМИ сначала опубликовали фотографии с места удара, но спустя время их удалили. Как отметил блогер Анатолий Шарий, таким образом журналисты «беспрецедентным образом» подтвердили опасения касательно того, что Киев «шифрует» производство дронов, размещая их в достаточно знаковых местах.

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием по Украине. По данным ведомства, в ночь на 15 июня были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования», — говорится в сообщении.

Кроме того, источники сообщили о пожарах в районе дислокации отдельной президентской бригады ВСУ на ул. Дегтяревской, взрывах в районе завода «Аналитприбор», в промзоне «Позняки» и в районе БЦ «Сенатор». Также поражено складское здание в районе аэропорта Жуляны. Там работала компания «Энергия 2000», которая разрабатывает и производит тренажеры для ВСУ.

Лукашенко «опустил» Зеленского одной пословицей

Белорусский лидер Александр Лукашенко напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому пословицу «Как поют, так и отпевают» в ответ на угрозы с его стороны. Глава государства пояснил, что был вынужден отреагировать на заявления украинской стороны, которые он расценил как неуместные.

Лукашенко отметил, что долгое время отмалчивался, хотя его позиция вызывала удивление. Политик пояснил, что его ответ стал необходим, когда против него начали выдвигать угрозы. Лукашенко добавил, что если его слова обидели Зеленского, то он готов извиниться за резкость высказывания.

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад. <...> Он должен понимать, что у нас часто говорят: „Как поют, так и отпевают“. Поэтому надо быть аккуратнее и осторожнее», — добавил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

По его мнению, европейские государства подталкивают Зеленского к провокационным заявлениям в адрес Белоруссии. Западные партнеры недовольны тем, что на их фоне Киев не делает угрожающих высказываний, уточнил Лукашенко.

«То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобные заявления: как это — они борются за Украину, а Украина сама помалкивает? Вот он и ляпает», — сказал политик.

Также Лукашенко рассказал, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным недопустимость распространения украинского конфликта на территорию республики. По его словам, эта тема поднималась многократно.

«Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию Белоруссии. По разным причинам», — уточнил белорусский лидер.

Смертельно опасная рыба переполошила жителей Приморья

Нашествие смертельно ядовитой рыбы фугу зафиксировано на Дальнем Востоке, сообщили источники. По их информации, она зашла в акваторию Приморья на фоне раннего прогрева воды и усиления Цусимского течения, которое также привлекло акул.

Местные рыбаки рассказали, что в этом году обнаружили новый для региона вид фугу — так называемую узорчатую собаку-рыбу. Прежде ее не считали постоянным обитателем российских вод. Основной ареал находился южнее — у берегов Японии, Кореи и Китая. Появление узорчатой собаки-рыбы связывают с миграцией кормовой базы и смещением теплого течения.

Рыба фугу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Косяки фугу заметили во Владивостоке в районе заливов Уссурийский и Петра Великого. Кроме того, три особи выловили под мостом на острове Русский. Яд этой рыбы опасен содержанием тетродотоксина — одного из самых сильных природных нейротоксинов. Он блокирует передачу нервных импульсов, из-за чего у человека постепенно развивается паралич. Антидота от яда фугу не существует.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Надежда Капустина рассказала, что в Приморье из-за температуры воды могут появиться акулы. По ее словам, это не аномалия, а закономерное следствие перестройки морской экосистемы. В водах Японского, Охотского морей и южной части Берингова обитает около десятка видов таких рыб.

«Появление акул в водах Приморья объясняется прежде всего с позиций трофической экологии. Ключевую роль здесь играет не сама температура воды как абстрактный физический параметр, а та цепочка кормовых связей, которая разворачивается вслед за прогревом поверхностного слоя и усилением Цусимского теплого течения», — отметила эксперт.

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