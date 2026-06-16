Педофил оставил без еды: что растлители делают с детьми в лагерях

В Киргизии администрация детского летнего лагеря угрожает судом местной жительнице, которая завела ветку в своей соцсети с жалобами на эту организацию. Бывшие клиенты поведали о растлении и наплевательском отношении со стороны сотрудников. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Портал в ад»

Дерматолог Хиллари Шавхатбекова сама столкнулась с недостойным обслуживанием со стороны детского лагеря American School на Иссык-Куле, поэтому попросила своих подписчиков поделиться историями об этом учреждении.

«Открываю портал в ад. Люди, которые отдыхали в летнем лагере American School на Иссык-Куле, расскажите о треше, который с вами там происходил, ну или который вы видели», — обратилась врач к аудитории.

Вожатый-педофил

В одном из самых залайканных сообщений утверждается, что вожатые позволяли себе интимные отношения с несовершеннолетними.

«Отдыхала там в 2011 году. Половина вожатых занималась грумингом и педофилией. В конце потока нам выдавали диск с фотографиями и видео, где кто-то поймал на камеру поцелуй вожатого и отдыхающей девочки», — пишет одна из подписчиц.

Другая девушка пишет, что 15 лет назад отдыхала в этом лагере и столкнулась с пренебрежительным отношением со стороны совершеннолетнего вожатого, который лишал ее еды из-за того, что она не хотела его целовать.

«Первое, что вспомнилось: меня не впускали на завтрак, потому что вожатый-педофил решил, что я должна его поцеловать в щеку минувшим вечером. На мой отказ вечером он обиделся, а утром решил отомстить таким образом. Тогда я еще не понимала, насколько это ужасно, потому что были девочки, которые его целовали каждый день», — пишет девушка.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Другая подписчица подтверждает, что вожатые проводили похабные конкурсы среди детей, а однажды и вовсе вместо фильма ужасов оставили их вечером за просмотром порнографии — якобы просто перепутали файлы.

Угрозы судом

Автор искомого поста Хиллари Шавхатбекова 14 июня сообщила, что ей пришло сообщение от администрации детского лагеря. В нем содержится требование удалить публикацию.

«Просим вас удалить данную публикацию, поскольку содержащаяся в ней информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию лагеря», — говорится в обращении.

Шавхатбекова заявила, что публично сама еще не обвиняла ни в чем лагерь, а в своей публикации лишь попросила подписчиков поделиться своими сведениями.

«Я не думала, что моя ветка будет такой резонансной. Но так как она уже стала таковой, думаю, было бы логичнее не угрожать мне, а выйти на диалог с людьми. Адвокаты, если вы здесь есть, может ли эта организация что-то мне сделать? Потому что проблем я не хочу, и пост мой был исключительно потому, что мне было интересно, с одной ли мной это произошло», — пишет врач.

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