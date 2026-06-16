Налет на Москву, пожар на НПЗ, шпион в Оренбурге: ВСУ атакуют РФ 16 июня

Налет на Москву, пожар на НПЗ, шпион в Оренбурге: ВСУ атакуют РФ 16 июня

В ночь на 16 июня над Россией сбили свыше 170 украинских беспилотников. В Татарстане объявляли ракетную опасность. На нефтебазе Кубани после налета БПЛА вспыхнул пожар. В ДНР в результате обстрела погиб мирный житель. Дроны пытались ударить по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими российскими регионами сбили беспилотники ВСУ

Силы ПВО за ночь перехватили и ликвидировали 172 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями. ВСУ также пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым. Беспилотники были сбиты и над Черным и Азовским морями.

На территории Татарстана утром 16 июня объявляли ракетную опасность. МЧС России рекомендовало местным жителям принять меры безопасности. Впоследствии угрозу ракетной опасности отменили.

На нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края. Погибших и пострадавших в результате ЧП не было. Позднее стало известно, что возгорание удалось потушить.

«Пожар, произошедший из-за падения обломков БПЛА в станице Полтавской Красноармейского района, ликвидировали. В ликвидации ЧП участвовало 63 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России», — говорится в сообщении оперштаба.

На фоне атак противника были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ульяновска и Чебоксар. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что утром 16 июня эти меры были отменены.

«Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сказал он.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Как ВСУ пытались атаковать Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 25 украинских беспилотных летательных аппаратов попытались атаковать российскую столицу. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Собянин также уточнил, что один из беспилотников повредил объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

Сколько человек пострадали в результате атак ВСУ

Один человек погиб и трое были ранены в результате налета ударных беспилотников ВСУ на Донецкую Народную Республику, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«На трассе Донецк — Мариуполь в городском округе Докучаевск погиб мужчина. <...> Несколькими часами ранее на этой же автодороге крайне тяжелые ранения получил мужчина 1997 г. р. За его жизнь борются донецкие медики», — отметил Пушилин.

Кроме того, на трассе «Новороссия» в Новоазовском муниципальном округе ранения средней степени тяжести получили мужчины 1989 и 1995 годов рождения. В результате атак были повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, а также один грузовой и два легковых автомобиля в Новоазовском муниципальном округе и в городском округе Докучаевск.

Накануне вечером губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района. В результате 49-летний мужчина был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

У пострадавшего диагностированы сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти, перелом пальцев правой кисти, а также проникающее ранение живота. Его состояние оценивается как тяжелое. Пострадавший находится в реанимации.

Накануне вечером в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в районе села Дорогощь Грайворонского округа двое мужчин получили осколочные ранения, сообщил оперативный штаб Белгородской области. Пострадавшие были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Сватовском муниципальном округе Луганской Народной Республики в результате удара беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, ранения получили трехлетняя девочка и ее 35-летняя мать.

«В тяжелом состоянии ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Женщина также находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь», — написал Пасечник.

Кроме того, противник нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю в населенном пункте Новоайдар. В результате обстрела один человек получил ранение.

Под Оренбургом задержали украинского шпиона

В Оренбургской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, собиравшего секретные данные для украинской разведки, рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Молодой человек следил за объектами критической инфраструктуры РФ.

«Федеральной службой безопасности на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 2008 г. р., причастного к совершению государственной измены», — отметили в ЦОС.

Юноша вышел на связь с украинскими кураторами через Telegram. Он предложил свои услуги представителю разведки Украины и получал от него конкретные задания. Оренбуржец собирал координаты объектов инфраструктуры для последующей передачи украинской стороне с целью нанесения по ним ударов беспилотными летательными аппаратами. Следователи нашли в его смартфоне подробную переписку с куратором из Главного управления разведки Минобороны Украины, подтверждающую факт работы на противника.

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