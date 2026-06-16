Окружение Константиновки и огневой карман в ДНР: новости СВО к утру 16 июня

Окружение Константиновки и огневой карман в ДНР: новости СВО к утру 16 июня

Российские подразделения перекрывают пути отступления для Вооруженных сил Украины в Константиновке, бойцы ВС РФ сформировали несколько огневых карманов для противника в Донецкой Народной Республике. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 15 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ВС России перекрывают ВСУ последний выход из Константиновки

Освободив населенный пункт Артем в Донецкой Народной Республике, российские военнослужащие начали окружение Константиновки со всех сторон, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это стратегический успех национальной армии. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Константиновка представляет собой важный стратегический узел для Вооруженных сил России. Этот город является ключом к Славянско-Краматорской агломерации, которая хорошо укреплена украинской стороной.

Морпех-медик ВС РФ рассказал о сотнях спасенных бойцов

Российский морпех-медик с позывным Мицар рассказал, что помог спасти свыше 500 солдат во время специальной военной операции за два года. 20-летний медик из 40-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки «Восток» подчеркнул, что этот успех является результатом работы всей команды, включая штурмовиков и эвакуационные группы.

В процессе спасения раненых медик участвовал в работе с сотнями военнослужащих, подчеркнув, что вклад в это достижение вносят все сослуживцы, которые доставляют пострадавших с поля боя к медицинскому персоналу. Военнослужащий добавил, что, несмотря на высокую нагрузку и усталость, он всегда старается оказать максимальную помощь каждому бойцу.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ВСУ попали в ловушку российской армии в Донбассе

Российские военные сформировали несколько огневых карманов для Вооруженных сил Украины на участке между населенными пунктами Дробышево и Ставки в Донецкой Народной Республике, сообщил Марочко. По его словам, противник оказался в тактическом окружении.

Российские силы продолжают сжимать кольцо, чтобы перевести тактическое окружение в оперативное. Ситуация для ВСУ остается критической.

Пожар вспыхнул на нефтебазе на юге России после атаки БПЛА

На нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

К ликвидации пожара было привлечено 32 человека и семь единиц техники. Также после атаки беспилотников временно ограничено движение по трассе, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на ДНР

Один человек погиб и трое были ранены в результате нападения ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Донецкую Народную Республику, сообщил в социальных сетях глава региона Денис Пушилин. Пострадавшие и погибший были атакованы на трассах Донецк — Мариуполь и «Новороссия» в Новоазовском и Докучаевском округах.

Кроме того, на трассе «Новороссия» в Новоазовском муниципальном округе ранения средней тяжести получили мужчины 1989 и 1995 годов рождения. В результате атак были повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, а также один грузовой и два легковых автомобиля в Новоазовском муниципальном округе и городском округе Докучаевск.

ВСУ целенаправленно атаковали жителя Курской области

Украинский беспилотник целенаправленно атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района, написал в своих социальных сетях губернатор Курской области Александр Хинштейн. В результате 49-летний мужчина с тяжелыми ранениями госпитализирован.

У пострадавшего диагностированы сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти, перелом пальцев правой кисти, проникающее ранение живота. Состояние оценивается как тяжелое. Медики делают все возможное для спасения пациента.

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