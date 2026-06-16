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16 июня 2026 в 09:52

Силовики поймали шпиона украинской разведки

ЦОС ФСБ: в Оренбуржье силовики поймали шпиона украинской разведки

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
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Сотрудники ФСБ поймали в Оренбургской области местного жителя, который собирал секретные данные для украинской разведки, рассказали в Центре общественных связей ведомства. Молодой человек шпионил за объектами отечественной критической инфраструктуры.

Федеральной службой безопасности на территории Оренбургской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 2008 г. р., причастного к совершению государственной измены, — отметили в ЦОС.

Юноша самостоятельно вышел на связь с украинскими кураторами через популярный мессенджер Telegram. Оренбуржец сам предложил свои услуги представителю украинской разведки и получал от него конкретные задания. Он собирал координаты важных объектов для последующей передачи украинской стороне в целях нанесения по ним ударов беспилотными летательными аппаратами. На его смартфоне следователи нашли детальную переписку с куратором ГУР, полностью подтверждающую факт работы на противника.

Ранее суд в Севастополе приговорил жителя Крыма к 17 годам колонии строгого режима за госизмену и незаконное хранение взрывчатки. Мужчина собирался перепрятать взрывное устройство по заданию украинского Главного управления разведки.

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