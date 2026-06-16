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16 июня 2026 в 11:52

ФСБ задержала завербованную СБУ россиянку в Крыму

ФСБ задержала передавшую сведения об учреждениях Крыма и ЛНР агента СБУ

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
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В Крыму ФСБ задержала россиянку, завербованную Службой безопасности Украины (СБУ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Она передавала информацию о работе научных и образовательных учреждений Луганской Народной Республики и Республики Крым.

Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданки РФ 1967 г. р., подозреваемой в работе на украинские спецслужбы <...> Уроженка Луганской области была завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, женщина, выполняя указания своего куратора, собирала и передавала врагу информацию о деятельности научных, образовательных и прочих учреждений ЛНР и Республики Крым, с которыми она была связана по работе. Сотрудники ФСБ задержали ее в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в Московском регионе был задержан иностранец, который прибыл в Россию для ликвидации военного по заданию Украины. Мужчина попал в РФ в феврале 2026 года.

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