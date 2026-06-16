Текст меморандума Ирана и США прячут от Израиля США отказали Израилю в просьбе показать текст меморандума с Ираном

США отказались передавать Израилю текст меморандума с Ираном, подписание которого состоится 19 июня в Швейцарии, сообщил израильский телеканал N12. По его данным, американская сторона намеренно не предоставила израильским властям документ для ознакомления.

Израиль обратился к США с просьбой ознакомиться с меморандумом о взаимопонимании с Ираном, но получил отказ, — сказано в материале.

Ранее генеральный директор страховой компании Олег Ханин допустил, что США и Иран могут договориться о компромиссном регулировании судоходства в Ормузском проливе. По его прогнозам, наиболее вероятным сценарием станет гибридная модель, которая сохранит свободный проход судов через пролив, но при этом предусматривает особый контроль со стороны Ирана.

До этого премьер-министра, официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что вопрос разморозки иранских активов обсуждался в рамках подготовки меморандума. По предварительным информации, речь идет о $24 млрд (1,7 трлн рублей). Дипломат не стал раскрывать подробности до официального заключения сделки.