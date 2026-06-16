В Катаре раскрыли детали переговоров США и Ирана о $24 млрд МИД Катара подтвердил обсуждение разморозки $24 млрд Ирана на переговорах с США

В рамках подготовки меморандума о взаимопонимании между США и Ираном обсуждался вопрос разморозки иранских активов на сумму $24 млрд (1,7 трлн рублей), сообщил советник премьер-министра, представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Дипломат отказался раскрывать детали до официального заключения сделки.

Что я могу подтвердить, так это то, что все эти вопросы обсуждались в рамках меморандума о взаимопонимании. Я бы предпочел дождаться подписания и подтверждения [документа] всеми сторонами, после чего текст будет предоставлен журналистам, — отметил он на брифинге.

Подписание меморандума о 60-дневном перемирии между Вашингтоном и Тегераном запланировано на 19 июня в Женеве. О достижении договоренности сообщили представители США, Ирана и Пакистана, который выступает в роли посредника.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном может сохраниться даже в случае нападения Израиля на Ливан. Американский лидер назвал возможный конфликт в Ливане «незначительной войной», в то время как иранское направление он охарактеризовал как более крупное.

Также Трамп объяснил стремление Вашингтона получить ядерные материалы Ирана, отметив, что они «не очень ценные», но США все равно хотят их забрать. По словам президента, это важно «психологически».