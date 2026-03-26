Собянин подвел итоги нового налета БПЛА на Москву

Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами, написал в своем канале в MAX мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три цели. На места падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы.

По подсчетам Министерства обороны, в ночь на 26 марта силы ПВО уничтожили более 120 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 14 регионов, а также акватория Черного моря.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали село Зерново Суземского района Брянской области. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, в результате удара погибла мирная жительница.

Еще одна мирная жительница пострадала в результате удара БПЛА по автомобилю в селе Белянка Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и баротравму.