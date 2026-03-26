26 марта 2026 в 07:46

Собянин подвел итоги нового налета БПЛА на Москву

Силы ПВО сбили еще три летевших на Москву украинских беспилотника

Сергей Собянин
Вооруженные силы Украины атаковали Москву беспилотными летательными аппаратами, написал в своем канале в MAX мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три цели. На места падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы.

ПВО Минобороны сбила три беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

По подсчетам Министерства обороны, в ночь на 26 марта силы ПВО уничтожили более 120 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись 14 регионов, а также акватория Черного моря.

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали село Зерново Суземского района Брянской области. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, в результате удара погибла мирная жительница.

Еще одна мирная жительница пострадала в результате удара БПЛА по автомобилю в селе Белянка Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и баротравму.

