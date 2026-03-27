Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 27 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 27 марта

В ночь на 27 марта средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации.

Также ночью в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник ВСУ уничтожили в районе Северной стороны. По его словам, отражение атаки все еще продолжается. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — уточнил политик.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что Ленинградская область вновь подверглась массированной атаке беспилотников. По информации канала, после полуночи жители Выборгского, Кировского и Колпинского районов услышали взрывы. С двух часов аэропорт Пулково прекратил прием и отправку рейсов. Министерство обороны РФ пока не сделало официальных комментариев по этому поводу.

По версии SHOT, силы противовоздушной обороны сбили уже около 20 воздушных целей. Местные жители в беседе с каналом уточнили, что атака беспилотников стала третьей за последние три ночи.

Аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку рейсов. Официальной информации о последствиях атак и возможных повреждениях пока не поступало.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 26 марта атаке с воздуха подверглись 14 регионов России, подчеркнули в Минобороны. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями. Средства ПВО также защитили от атаки дронов Московский регион и Республику Крым. По подсчетам военного ведомства, были уничтожены 125 украинских беспилотников.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, дежурные средства ПВО уничтожили три цели. На места падения обломков БПЛА прибыли экстренные службы, уточнил он.

К полуночи над Московским регионом число сбитых дронов достигло 28. Один человек пострадал в результате пожара в частном доме, начавшегося после падения фрагментов беспилотника, сообщил он.

«Обломки упали в районе села Кленово. На месте работают городские экстренные службы, пострадавшему оказывают всю необходимую помощь», — отметил Собянин.

В Минобороны РФ не комментировали информацию мэра об атаках ВСУ на Московский регион.

В Выборге раздалась серия из 10–12 взрывов, сообщили очевидцы. Местные жители услышали первые хлопки в районе 01:30. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО сбили более 20 беспилотников над регионом.

«Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации, пострадавших нет», — уточнил он.

Кроме того, пожарные локализовали возгорание емкостей с нефтепродуктами в порту Приморска, возникшее при атаке украинских БПЛА 23 марта, заявили в пресс-службе местного правительства. Мобильная лаборатория спасательной службы Ленобласти проверила состояние окружающей среды и не выявила превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Ленинградскую область.

Читайте также:

Два провала ВСУ и бронемашина «три в одном»: новости СВО на вечер 26 марта

Горы трупов, голод, плен: как ВСУ сдают Константиновку

Налет БПЛА на Москву ночью 26 марта: пострадавшие, разрушения, что известно