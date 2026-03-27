27 марта 2026 в 01:11

Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве

Собянин: средства ПВО сбили летевший в сторону Москвы беспилотник

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Как уточнил градончальник, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации.

Ранее российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в вечерние часы. За два часа 26 марта над четырьмя регионами страны было уничтожено 36 украинских дронов самолетного типа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США озвучили, когда будет открыт Ормузский пролив
Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Бывшая звезда «Зенита» попал под подозрение в Иране
Иран предоставил РФ проход через Ормузский пролив: сколько получит бюджет
В МИД РФ сравнили поведение Ирана и Украины в условиях кризиса
Главе дипломатии ЕС предложили отложить комиксы Marvel
Тяжелая травма, измены мужьям, слова о смерти: где сейчас Татьяна Васильева
Голодать будут все: США устроили продовольственный кризис — чем поможет РФ
Российские силы расправились с 36 украинскими дронами
Трамп принял окончательное решение по «энергетическим» атакам на Иран
В МИД РФ заметили, что танкеры с нефтью двигаются в море без приказов США
Лавров раскритиковал США за браваду после убийства руководства Ирана
«Уважают друг друга»: в РФ оценили отношения Трампа и Путина
Лавров озвучил, кто виноват в удручающей ситуации на Ближнем Востоке
Лавров напомнил, кто виновен в подрыве «Северных потоков»
Полиция Словакии начала расследование против собственного премьера
Лавров опроверг обвинения в адрес России из-за «помощи» Ирану
«Это не наше»: Трамп открестился от конфликта на Украине
Девочка и ее мама пострадали при ударе БПЛА под Белгородом
Что известно о работе делегации Госдумы в Вашингтоне
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

