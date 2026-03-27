Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве Собянин: средства ПВО сбили летевший в сторону Москвы беспилотник

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Как уточнил градончальник, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации.

Ранее российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в вечерние часы. За два часа 26 марта над четырьмя регионами страны было уничтожено 36 украинских дронов самолетного типа.