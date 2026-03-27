SHOT: украинские БПЛА третью ночь «прессуют» Ленинградскую область

Telegram-канал SHOT сообщил, что Ленинградская область вновь подверглась массированной атаке беспилотников. По информации канала, взрывы после часа ночи слышали жители Выборгского, Кировского и Колпинского районов, а аэропорт Пулково уже около двух часов не принимает и не отправляет рейсы. Минобороны РФ данные новости пока не комментировало.

По версии SHOT, силы противовоздушной обороны сбили уже около 20 воздушных целей. Местные жители в беседе с каналом уточнили, что атака беспилотников стала третьей за последние три ночи.

Аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку рейсов. Официальной информации о последствиях атак и возможных повреждениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников в вечерние часы. За два часа над четырьмя регионами страны было уничтожено 36 украинских дронов самолетного типа. Атака пришлась на период с 21:00 до 23:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областями.