Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 02:07

Над одним из районов Севастополя сбили дрон ВСУ

Развожаев: ПВО уничтожила дрон ВСУ в районе Северной стороны в Севастополе

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский беспилотник уничтожили в районе Северной стороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, отражение атаки все еще продолжается. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах, — уточнил политик.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, летевший в направлении Москвы, объявил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

До этого Развожаев указывал, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. Над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.

Кроме того, Telegram-канал SHOT писал, что Ленинградская область вновь подверглась массированной атаке беспилотников. По информации канала, взрывы после часа ночи слышали жители Выборгского, Кировского и Колпинского районов.

Севастополь
Михаил Развожаев
БПЛА
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия люто накажет Прибалтику за дроны: как это будет — НАТО не поможет
Воссоединение «Чай вдвоем», соперничество с отцом: где сейчас Денис Клявер
Что известно о самых снежных регионах России в марте
В Кремле отреагировали на запрет трансгендеров в женском спорте
В России стандартизируют производство шариковых речек
SHOT: украинские БПЛА третью ночь «прессуют» Ленинградскую область
Пенсионерка заразилась «забытой» инфекцией, не покидая Россию
В космосе может появиться объект с именем Чака Норриса
Над одним из районов Севастополя сбили дрон ВСУ
Операции, химиотерапия: что известно о состоянии больного раком Алдонина
Дай еще миллион: Зеленский развязал руки военкомам — нужно больше солдат
Борщевику в России указали место
Шведы выбили украинцев из отбора на ЧМ-2026
В США озвучили, когда будет открыт Ормузский пролив
Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Бывшая звезда «Зенита» попал под подозрение в Иране
Иран предоставил РФ проход через Ормузский пролив: сколько получит бюджет
В МИД РФ сравнили поведение Ирана и Украины в условиях кризиса
Главе дипломатии ЕС предложили отложить комиксы Marvel
Тяжелая травма, измены мужьям, слова о смерти: где сейчас Татьяна Васильева
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.