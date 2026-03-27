Над одним из районов Севастополя сбили дрон ВСУ Развожаев: ПВО уничтожила дрон ВСУ в районе Северной стороны в Севастополе

Украинский беспилотник уничтожили в районе Северной стороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, отражение атаки все еще продолжается. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах, — уточнил политик.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, летевший в направлении Москвы, объявил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

До этого Развожаев указывал, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. Над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.

Кроме того, Telegram-канал SHOT писал, что Ленинградская область вновь подверглась массированной атаке беспилотников. По информации канала, взрывы после часа ночи слышали жители Выборгского, Кировского и Колпинского районов.