Горы трупов, голод, плен: как ВСУ сдают Константиновку

Штурмовики ВСУ начали сдаваться в плен из-за проблем с обеспечением в Константиновке ДНР. Украинские военные голодают и несут огромные потери, а единственная линия снабжения оказалась под огневым контролем россиян. Группировка противника в городе была разрезана пополам. Станет ли Константиновка триумфальным началом весеннего наступления ВС РФ, как кризис снабжения отразится на боеспособности ВСУ в других секторах фронта — в материале NEWS.ru.

Почему штурмовики ВСУ сдаются в плен в Константиновке

Штурмовики ВСУ начали сдаваться в плен из-за проблем с обеспечением в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий Южной группировки войск с позывным Верум.

«Солдаты 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ начали сдаваться в плен в Константиновке, в том числе из-за истощения. Их командование не способно обеспечить доставку продовольствия и воды на позиции бригады», — рассказал боец.

23 марта советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в районе Константиновки российские военные разделили на две части гарнизон украинской армии, который несет большие потери.

Эту информацию подтвердил военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, ситуация для подразделений ВСУ в городе продолжает стремительно ухудшаться на фоне действий российских сил. Он отметил, что подразделения армии России рассекли украинскую группировку в Константиновке, вклинившись в оборонительные порядки противника и фактически разделив их на части.

«Наш клин с востока пробил оборону, расширяем зону контроля. Логистика ВСУ нарушена, потери катастрофические», — пояснил он.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

ВС Украины

Для ВСУ складывается критическая ситуация, подтвердил в разговоре с NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Если наземные пути снабжения были перекрыты, то остается только один вариант доставки припасов — дронами. Но это эффективно, когда надо снабжать единичного бойца или малую группу в несколько человек. Если там голодает весь гарнизон из сотен людей, то им мало что поможет. С помощью радиоперехвата и наблюдения, а также благодаря работе наших систем РЭБ большинство дронов-снабженцев будут сбивать еще на подлете. Гарнизон не сможет добраться до их груза», — пояснил Дандыкин.

Станет ли Константиновка плацдармом для большого весеннего наступления ВС РФ

Возможное освобождение Константиновки — это шаг к выполнению глобальных целей СВО, сказал NEWS.ru военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.

«Если эта информация соответствует действительности и не приукрашена военными блогерами и корреспондентами, то разрезание Константиновки пополам — это первый признак ее общего краха. Тем самым наша армия открывает дорогу к главной стратегической, глобальной битве — за Славянск и Краматорск», — сказал Баранец.

Он уточнил, что на пути к этим городам Константиновка — это одна из крепких фортеций, но не единственная. Однако ее освобождение может иметь далеко идущие последствия.

«Если мы ее возьмем, то значительно облегчим себе подходы к Славянску и Краматорску. Там нас ждут очень долгие, упорные и весьма жертвенные бои. Но они того стоят, потому что со взятием Славянска и Краматорска мы решаем историческую задачу — полное освобождение Донецкой Народной Республики по ее историческим административным границам», — отметил полковник в отставке.

ВС РФ в зоне СВО

Что происходит со снабжением ВСУ на других участках фронта

По словам Баранца, другие секторы фронта противника снабжаются по-разному.

«Бывает, что один патрон привозят за неделю, а иногда пригоняют эшелон боеприпасов. Мы не можем говорить, что весь фронт снабжается одинаково. Есть участки, где снабжение идет очень интенсивно, но мы этому мешаем. Одна из стратегических задач нашей армии — жечь, уничтожать, рвать логистические пути и поставки украинцам личного состава, боеприпасов, медикаментов, а также еды», — пояснил Баранец.

Он отметил, что не везде получается сделать это сразу. Есть участки фронта, где Киев накачивает свои войска и техникой, и боеприпасами.

«Я бы не хотел сказать, что ситуация, которая складывается в Константиновке, характерна для всего фронта. Но надо стараться обрывать врагу снабжение везде, где только можно. С каждым днем у нас это получается все лучше», — подчеркнул Баранец.

