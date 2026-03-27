27 марта 2026 в 06:10

Пленный рассказал, как заключенных на Украине вынуждают идти на фронт

РИА Новости: заключенным на Украине добавляют срок для отправки в зону СВО

Заключенным на Украине искусственно увеличивают сроки, чтобы склонить их к подписанию контрактов с ВСУ, заявил РИА Новости пленный Дмитрий Литвин. По его словам, давление осуществляется через систему дисциплинарных наказаний и ужесточение условий содержания.

Сам Литвин был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы по статье о непреднамеренном убийстве. Уже находясь в заключении, он подписал контракт с 1-м отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи», который ранее формировался из представителей «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Осужденных систематически отправляют в штрафной изолятор (ШИЗО) сроком на 15 суток даже по формальным поводам. После трех подобных взысканий их переводят в барак усиленного режима (БУР) на полгода. Далее, как утверждает Литвин, фиксируется новое нарушение, что становится основанием для увеличения срока заключения на несколько лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК начали использовать для мобилизации мужчин в Херсоне женщин-«волонтеров». Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал, что они ходят по домам, предлагая якобы гуманитарную помощь.

