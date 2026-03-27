Обезоружили и захватили взвод ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 марта

Российские военные пленили группу украинских минометчиков на Запорожском направлении. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 27 марта?

Обезоружили и захватили взвод ВСУ

Группа украинских минометчиков была захвачена в плен российскими солдатами, рассказал ТАСС боец 38-й гвардейской бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Барон.

«Поступила обычная, стандартная боевая задача, к которой мы были подготовлены. Двигались мы к лесополосе, в которой находился укрепрайон взвода миномета, который мы обезоружили, захватили, закрепились и вывели оттуда заключенных [пленных ВСУ]», — рассказал военнослужащий.

По словам бойца, штурмовики работали вдвоем.

Сбили семь дронов ВСУ

Операторы FPV-дронов — истребителей группировки «Запад» — сбили семь украинских беспилотников самолетного типа, используя воздушный таран, сообщило Министерство обороны России.

«Расчетами радиолокационных станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады были обнаружены разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ. Операторами РЛС было осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-истребителей для перехвата вражеских БПЛА», — сказано в сообщении.

На кадрах объективного контроля операторы FPV-дронов-истребителей настигли два ударных (бомбардировщика) БПЛА «Хаба» и несколько разведывательных БПЛА, включая два «Арес», два «Лелека-100» и «Мара». Всего уничтожено семь дронов.

Сорвали ротацию ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили четыре пикапа ВСУ на Запорожье, в результате чего сорвали ротацию противника с передовой, заявили в Минобороны РФ.

«Точными ударами FPV-дронов транспортные средства врага были уничтожены еще на подходе к точкам высадки. Часть живой силы ВСУ успела спешиться и попыталась укрыться в прилегающих лесополосах. По местам скопления противника операторы войск беспилотных систем нанесли серию точечных ударов, в результате чего укрывшаяся в лесопосадках живая сила противника была ликвидирована», — отметили в МО.

На видео, которое показало Министерство, запечатлено уничтожение четырех машин и пехоты ВСУ.

Кроме того, расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 35-й общевойсковой армии группировки «Восток» нанес серию ударов термобарическими боеприпасами по замаскированному укрепленному пункту противника в лесополосе. В результате удара внутренние помещения были выжжены, а подземные коммуникации разрушены.

Уничтожили пункт управления дронами ВСУ

В российском военном ведомстве заявили, что расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» группировки войск «Центр» уничтожил украинский пункт управления беспилотниками на Добропольском направлении.

«Операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем соединения обнаружили место временной дислокации ВСУ. После проведенной доразведки были уточнены координаты и классификация цели. В одном из заброшенных зданий противник разместил расчеты БПЛА и оборудование для управления. Командованием соединения морской пехоты было принято решение о нанесении огневого поражения расчетом САУ „Гвоздика“. По данным объективного контроля, цель была успешно поражена», — говорится в сообщении.

Спецназовцы группировки также продемонстрировали выдающиеся результаты, уничтожив с помощью дронов автомобиль, в котором находилось оборудование для операторов FPV-дронов ВСУ. В этом же районе были ликвидированы стартовые площадки для вражеских беспилотников, а в воздушном противостоянии был сбит гексакоптер, доставлявший грузы на позиции в лесополосе.

