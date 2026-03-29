В Челябинске из-за паводка перекрыли движение транспорта Паводки вынудили закрыть движение по одному из мостов в Челябинске

В Челябинске из-за весеннего паводка река Миасс вышла из берегов и затопила проезжую часть в районе торгово-развлекательного комплекса «Родник», сообщает портал 74.RU. Дорожные службы оперативно перекрыли движение под мостом, выставив специальные заградительные блоки.

Под мостом у «Родника» затопило дорогу. Приезжала бригада из комитета дорожного хозяйства, закрыли проезд, — рассказала порталу местная жительница.

Причиной подтопления стало плановое увеличение сброса воды на Шершневском водохранилище до 80 кубометров в секунду для регулирования уровня водоемов. В Министерстве экологии региона заранее предупреждали о возможных кратковременных переливах реки по руслу течения из-за обилия талых вод. В администрации Челябинска заверили, что угрозы для населения нет, а движение транспорта возобновится сразу после стабилизации обстановки.

