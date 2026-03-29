Стало известно о сомнениях Путина насчет возвращения Ефремова на сцену Михалков: у Путина были сомнения по поводу возвращения актера Ефремова на сцену

У президента России Владимира Путина были сомнения по поводу возвращения на сцену актера Михаила Ефремова после условно-досрочного освобождения из колонии, сообщил режиссер Никита Михалков. По его словам, которые приводит ИС «Вести», он взял на себя ответственность в этом вопросе.

Так или иначе, это трагедия для другой семьи. Трагедия <…>. И были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были <…>. Владимир Владимирович спросил: «Ты берешь на себя ответственность?» И это произошло. Миша вернулся, он вернулся, так сказать, другой человек был абсолютно, — отметил он.

Ранее Ефремов признался, что испытывал жуткое волнение перед выходом на сцену в образе отрицательного персонажа. По его словам, работа над ролью «распоследнего негодяя» в спектакле «Без свидетелей» Михалкова оказалась сложной из-за невозможности найти в герое светлые черты.

До этого Михалков рассказал, что президент России получил приглашение посетить спектакль с участием Ефремова «Без свидетелей». Он уточнил, что билеты на премьеру перекупщики продавали по цене 200 тыс. рублей, но глава государства мог попасть на представление бесплатно.