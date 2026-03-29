В ФНС раскрыли правду о блокировке счетов за срыв сроков по декларации

В ФНС опровергли информацию о блокировке счетов за срыв сроков декларации 3-НДФЛ

Информация о блокировке счетов у россиян, которые не успеют сдать декларацию 3-НДФЛ до 20 мая, не соответствует действительности, сообщили в Федеральной налоговой службе России. По данным ведомства, возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц.

Информация о блокировке счетов всех физлиц после 20 мая за несвоевременно сданную декларацию 3-НДФЛ не соответствует действительности. Возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц, обязанных подать декларацию по форме 3-НДФЛ при получении дохода, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что возможная приостановка операций по счетам касается только организаций, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой. Обычных физических лиц это не затрагивает.

ФНС пояснила, что уведомляет налогоплательщиков о предстоящей блокировке заранее, чтобы у них было время предоставить необходимую декларацию. Обычные граждане, получающие доход, с которого не был удержан налог, обязаны отчитаться до 30 апреля, а заплатить налог — до 15 июля. Однако блокировка счетов за несданную декларацию им не грозит.

Ранее юрист Оксана Мучараева заявляла, что ФНС предупредила россиян о возможной блокировке счетов после 20 мая из-за несданной декларации за 2025 год. Решение о приостановлении операций можно обжаловать в административном или судебном порядке.

