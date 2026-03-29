У ФНС появится возможность заблокировать счета россиян за одно действие Мучараева: ФНС с 20 мая будет блокировать счета россиян за просрочку декларации

ФНС предупредила россиян о возможной блокировке счетов после 20 мая из-за несданной декларации за 2025 год, сообщила РИА Новости юрист Оксана Мучараева. Решение о приостановлении операций можно обжаловать в административном или судебном порядке.

Она отметила, что счета могут заблокировать через 20 рабочих дней после окончания срока подачи декларации, а ограничения снимаются сразу после ее представления. Кроме физических лиц, декларацию должны сдавать индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты с частной практикой.

Ранее учредитель агентства правовой помощи Марина Павлова сообщила, что подозрительными могут признать переводы самому себе на сумму свыше 200 тыс. рублей. Она объяснила, что банки анализируют операции, вычисляя нетипичные для пользователей переводы.

До этого директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рассказал, что, чтобы избежать возможной блокировки банковской карты, россиянам стоит регулярно проверять кредитную историю. Не лишним это будет и для граждан, установивших самозапреты на кредиты, считает он.