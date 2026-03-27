Юрист объяснила, какие банковские переводы могут признать подозрительными Юрист Павлова: переводы на свои счета свыше 200 тыс. могут вызвать подозрения

Подозрительными могут признать переводы самому себе на сумму выше 200 тыс. рублей, рассказала «Газете.Ru» учредитель агентства правовой помощи Марина Павлова. Она объяснила, что банки анализируют операции, вычисляя нетипичные для пользователей переводы.

Чтобы понять, какая операция является для клиентов банка «типичной», банки используют специальное программное обеспечение, которое анализирует информацию по счетам клиентов. Если клиент обычно совершает операции в одном городе, но неожиданно совершает крупный перевод в другой город, то такая операция может являться «сомнительной» и подпадать под «период охлаждения», — рассказала Павлова.

Юрист подчеркнула, что в подобной ситуации банк может заблокировать счет. Она отметила, что таким образом организации предотвращают мошенничество с помощью социальной инженерии.

Ранее директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рассказал, что, чтобы избежать возможной блокировки банковской карты, россиянам стоит регулярно проверять кредитную историю. Не лишним это будет и для граждан, установивших самозапреты на кредиты, считает он.