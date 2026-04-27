Эксперт раскрыл суть схемы мошенников с «ошибочными» переводами

Схема так называемого обратного перевода, при которой злоумышленники переводят суммы от 500 до 5000 рублей на банковские карты граждан, а затем через мессенджеры или по телефону требуют их немедленного возврата, может привести к блокировке счетов жертвы и обвинению в соучастии в отмывании преступных доходов, рассказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. По его словам, мошенники весьма изобретательны в отмывании денег.

Мошенники могут использовать несколько вариаций [отмывания денег]. Одной из них является схема «обратного перевода», когда злоумышленник перечисляет небольшую сумму, например от 500 до 5000 рублей, на карту жертвы. Впоследствии он связывается с получателем, утверждая, что перевод был ошибочным, и просит вернуть деньги на другой счет или номер телефона. Если гражданин осуществляет такой перевод, он фактически становится соучастником отмывания денег, поскольку возвращает средства уже не первоначальному отправителю, а третьему лицу, которое может быть дропом или участником преступной схемы. Банк, отслеживая подозрительные операции, может заблокировать карту получателя, — сказал Кузнецов.

По его словам, есть и другая версия этой схемы — «треугольник». В ней мошенник становится посредником между двумя ничего не подозревающими людьми. Он получает оплату за товар, которого на самом деле не существует, и переводит украденные деньги на карту третьего человека. В итоге этот человек сталкивается с блокировкой счета. Ему также грозит ответственность за неосновательное обогащение, отметил Кузнецов.

Кроме того, мошенники могут притворяться, что делают фиктивный возврат, или предлагать так называемый безопасный счет. Так они выманивают данные банковской карты и коды из СМС-сообщений, рассказал эксперт.

Ранее департамент здравоохранения Москвы предупредил горожан о мошенниках, которые звонят от имени сотрудников поликлиник и под видом приглашения на диспансеризацию выманивают паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. В депздраве подчеркнули, что настоящие работники медучреждений никогда не запрашивают личную информацию и коды подтверждения.