Когда разблокируют Telegram в России? Есть ли надежда, мнения за и против

Telegram может вернуться к штатному режиму работы в России при определенных условиях, предположили в СПЧ. Что известно, когда разблокируют Telegram — есть ли надежда? Какие озвучиваются мнения за и против?

Когда разблокируют Telegram в России, есть ли надежда

Председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов заявил о больших шансах на выполнение администрацией Telegram требований российского законодательства.

«Насколько мне известно, есть высокая вероятность, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей страны», — сказал Ионов.

По его мнению, администрация Telegram понимает, что требования со стороны России к мессенджеру являются обоснованными.

На фоне замедления работы Telegram в России мессенджер активно блокирует группы и каналы с запрещенным контентом. Так, за сутки 17 марта модерация ограничила доступ к более 100 тыс. групп и каналов.

Всего за март к тому моменту Telegram заблокировал 1,5 млн сообществ, из них 9,4 тыс. связаны с терроризмом. С начала 2026 года количество ограниченных каналов и групп превысило 10,1 млн.

Темпы блокировок в Telegram постоянно растут: по итогам 2025 года платформа заблокировала более 44 млн сообществ; это почти в 2,7 раза выше показателей 2024 года. Среди причин: распространение нелегального контента, вербовка для противоправных действий и работа «сервисов пробива» персональных данных.

Укладываются ли эти «чистки» в требования Роскомнадзора, не уточняется. Также остается неизвестным, послужит ли это поводом для разблокировки. Не называются и предполагаемые сроки снятия ограничений в случае изменения ситуации.

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения против Telegram, объяснив это нежеланием мессенджера следовать букве закона. Камнем преткновения стали определения законодательства в части защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, экстремизму и терроризму.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Стоит ли ждать разблокировки? Мнения против

Депутат Александр Ющенко, комментируя сообщения о «высокой вероятности» исполнения Telegram требований РКН, назвал их информационным шумом. Он подчеркнул, что администрации мессенджера пора работать в рамках российского законодательства.

«Вот человек, который что-то такое говорит, вот он точно ничего не знает. <...> У меня есть большие сомнения, что он что-то знает. <...> Вот когда выполнит Telegram все законы, надеюсь, все будет в порядке. Мы можем только надеяться, а точно — никто не может знать, потому что центр принятия решений нам неизвестен. Но это точно не СПЧ», — сказал Ющенко.

До этого депутат высказывался о сообщениях СМИ, что Telegram якобы заблокируют 1 апреля. Ющенко подчеркнул, что не обладает подобной информацией. Он добавил: «Если будет принято решение, то оно реализуется. Гадать на кофейной гуще смысла нет. Как я оцениваю возможность блокировки Telegram? Я считаю, что в наше время может быть все что угодно».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что судьба Telegram уже решена.

«По моим ощущениям, с 1 апреля Telegram в России будет полностью заглушен. Не стоит ждать у моря погоды, лучше уже сейчас переходить в национальный мессенджер MAX», — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что не наблюдает со стороны руководства Telegram какой-либо активности, направленной на выполнение требования российских властей.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков в беседе с NEWS.ru также выразил мнение, что в обозримой перспективе произойдет полная блокировка Telegram. По его словам, уже сегодня пользоваться мессенджером становится технически затруднительно.

