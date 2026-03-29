Медведь перепугал пассажиров МЦД в Москве На станции МЦД «Ховрино» оцепили участок платформы из-за оставленного медведя

Участок на станции МЦД «Ховрино» в Москве оцепили после обнаружения бесхозного плюшевого медведя, оставленного неизвестным, сообщает ТАСС. Скамейку с игрушкой и прилегающую зону изолировали сигнальной лентой в целях безопасности.

Как пишет агентство, на месте ожидают прибытия оперативных служб для проверки. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга под днищем автомобиля 42-летнего местного жителя обнаружили подозрительный предмет. Сообщалось, что мужчина — кандидат в депутаты. На место прибыли экстренные службы и саперы.

До этого в Москве на парковке ТРЦ «Щелковский» нашли подозрительный предмет. На место прибыли специалисты оперативных служб.

Также сотрудники правоохранительных органов Москвы оцепили парковку жилого дома на улице Мусы Джалиля из-за подозрительного предмета. Сверток обнаружил водитель одного из автомобилей. На месте работали полицейские и кинологи.

Кроме того, ребенок подобрал на улице Ставрополя игрушку, и она взорвалась у него в руках. Мальчика госпитализировали в офтальмологическое отделение детской краевой больницы.