27 января 2026 в 11:37

Ребенок поднял на улице игрушку, и она взорвалась

В Ставрополе ребенок пострадал от взрыва найденной игрушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ребенок подобрал на улице Ставрополя игрушку, и она взорвалась у него в руках, написал в своем Telegram-канале мэр города Иван Ульянченко. По его словам, мальчика госпитализировали в офтальмологическое отделение детской краевой больницы.

В Ставрополе вчера вечером пострадал ребенок от хлопка пиротехнического изделия. Неизвестный предмет, похожий на пластиковую игрушку в виде гранаты, мальчик подобрал на улице, принес его домой, где и произошел хлопок. Ребенка обследовали медики и приняли решение госпитализировать, — написал Ульянченко.

Ранее в Красногорске девятилетний мальчик получил травмы руки при взрыве на детской площадке. Инцидент произошел около спортивной школы на Пионерской улице, когда ребенок направлялся на тренировку. Свидетели быстро оказали первую помощь, наложив шапку на раненое место, чтобы предотвратить заражение. После этого пострадавшего срочно доставили в больницу.

Позднее эксперт Иван Соловьев предположил, что инцидент в Красногорске может быть связан с практикой минирования, используемой ВСУ. Он призвал россиян, особенно детей, не поднимать подозрительные предметы.

