29 марта 2026 в 16:01

«Салават Юлаев» три раза подряд обыграл «Автомобилист»

Джесси Блэкер («Автомобилист») и Александр Жаровский («Салават Юлаев») в матче плей-офф 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Уфе Фото: Алексей Колчин/РИА Новости
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал уверенную победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча на домашней арене в Уфе завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда в присутствии более чем восьми тысяч болельщиков. Главными героями матча стали Максим Кузнецов и Данил Алалыкин, каждый из которых записал на свой счет по две заброшенные шайбы.

Благодаря этому успеху подопечные Виктора Козлова повели в серии до четырех побед со счетом 3:1. «Автомобилист», занявший в регулярном чемпионате четвертое место, теперь находится в критическом положении и не имеет права на ошибку. Решающее противостояние команд перемещается в Екатеринбург, где уже 31 марта состоится следующая игра серии.

Ранее бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что в этом сезоне за Кубок Гагарина поборются пять команд. По его мнению, главными претендентами на первое место могут быть «Металлург», «Локомотив», «Ак Барс» и «Авангард». Он также добавил, что не стоит сбрасывать со счетов ЦСКА.

