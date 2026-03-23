Экс-гендир «Металлурга» назвал главных фаворитов Кубка Гагарина

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко выразил мнение, что в этом сезоне за Кубок Гагарина поборются пять команд. В разговоре с «РБ Спорт» он выделил «Металлург», «Локомотив», «Ак Барс», «Авангард» и ЦСКА в качестве фаворитов сезона.

По моему мнению, главные фавориты — это «Металлург», «Локомотив», «Ак Барс» и «Авангард». Также ЦСКА не стоит сбрасывать со счетов. Думаю, эти пять команд будут бороться за Кубок Гагарина. Минское «Динамо»? Я бы не рассматривал их. У клуба очень сильное нападание и хорошая линия вратарей, но, на мой взгляд, в обороне должны быть другие игроки, — сказал Гомоляко.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 23 марта. Пары 1/4 финала конференций сформируются по итоговому положению команд в таблице: клубы, занявшие более высокие места, встретятся с командами, финишировавшими ниже. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

Ранее нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев стал первым хоккеистом, достигшим отметки в 700 голевых передач в КХЛ. Шипачев считается лучшим бомбардиром в истории КХЛ.